PVDA zet zich af tegen "blauwgroene motor" en met De Wever besturende sp.a TT

18 januari 2019

21u59

Bron: Belga 0 Op de nieuwjaarsreceptie van PVDA in het Antwerpse Zuiderpershuis heeft de uiterst linkse partij vanavond de campagneslogan "Fenomenaal Sociaal" voorgesteld. Nationaal partijvoorzitter Peter Mertens zette PVDA in zijn toespraak af tegen enerzijds de "blauwgroene motor" van Open Vld en Groen die in de maak zou zijn en anderzijds sp.a, die met Bart De Wever (N-VA) in zee ging in Antwerpen en volgens Mertens mogelijk ook door diezelfde De Wever zal worden opgenomen in de Vlaamse regering.

"Een blauwgroene motor betekent dat wij ons blauw zullen betalen aan asociale groene taksen", sprak Mertens. "Wij willen een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. Wij willen géén CO2-taks die de factuur voor de klimaatopwarming naar de gezinnen stuurt, terwijl de grote multinationals buiten schot blijven."

PVDA pleit onder meer voor een beter uitgebouwd én gratis openbaar vervoer en tegen het verder "opsplitsen" van het land. "Wat hebben al die staatshervormingen ons al opgeleverd? " stelt Mertens. “Vier ministers van Energie, maar onze energiefactuur is de hoogste van West-Europa. Vier ministers van Mobiliteit, maar die staan allemaal in de file." Mertens stak ook de voor het klimaat spijbelende scholieren een hart onder de riem. "Meer dan 12.000 scholieren leren op zo'n namiddag blijkbaar meer dan sommigen in hun hele leven", vindt hij. "De echte klimaatspijbelaars zijn trouwens onze klimaatministers, die afwezig blijven wanneer ze een ambitieus klimaatplan zouden moeten opstellen."

‘Vier ministers van Energie, maar onze energiefactuur is de hoogste van West-Europa. Vier ministers van Mobiliteit, maar die staan allemaal in de file’ Peter Mertens

“Ons hart blijft wél links kloppen”

Mertens haalde ook uit naar sp.a, vanwege de Antwerpse samenwerking met "deserterend burgemeester" De Wever. "Je kan geen 'zekerheid' beloven aan de werkende klasse, zoals sp.a doet, als je met een partij in zee gaat die alle sociale verworvenheden die wij hebben opgebouwd, steen voor steen wil afbreken", vindt hij. “Ons hart blijft wél links kloppen, wij gaan onze ziel niet verkopen voor een paar schepen- of ministerposten."

Wat PVDA wel wil doen, is tien extra zetels halen in de Kamer. Die zullen vooral van Franstalige zijde moeten komen - PVDA/PTB is nog steeds een nationale partij - maar vanuit Vlaanderen is het doel vooral om Mertens verkozen te krijgen in de Antwerpse kieskring. "Wij hebben Peter nodig aan onze zijde", kwam huidig Kamerlid Raoul Hedebouw verkondigen. "Elke stem zal tellen om hem in het parlement te krijgen, dus ik roep iedereen op om mensen te overtuigen om voor hem te kiezen - de familie, de buren, het ex-lief, maakt niet uit! "

In de marge van de nieuwjaarsreceptie kregen metaalvakbonden ABVV Metaal en ACV Metea de jaarlijkse "Franken Teut"-prijs uitgereikt, voor hun gewonnen rechtszaak rond het stakingsrecht tegen tractorbedrijf Case New Holland industrial (CNHi).