PVDA wil terugkeer naar "echte loonindex" die stijging brandstofprijzen meerekent TTR

08 november 2018

15u03

Bron: Belga 124 Als het van PVDA afhangt, moeten de lonen opnieuw de index van de consumptieprijzen volgen. De extreemlinkse partij wijst erop dat het huidige systeem van loonindexering geen rekening houdt met de stijging van de prijs van diesel en benzine. "Een voltijdse werknemer met een mediaanloon verloor het afgelopen jaar meer dan 300 euro", klaagt Kamerlid Raoul Hedebouw aan.

De studiedienst van PVDA boog zich over de gestegen brandstofprijzen. Vandaag betaal je maximaal 1,632 euro per liter diesel en 1,465 of 1,544 euro per liter Super 95 en Super 98. Tussen oktober 2017 en oktober 2018 bedroeg de stijging respectievelijk 20,8 en 10,2 procent voor diesel en benzine.



Probleem voor PVDA is dat die stijging niet wordt meegerekend in de index op basis waarvan de stijging van de lonen wordt gebaseerd. Halfweg de jaren negentig besliste de toenmalige regering-Dehaene immers de gezondheidsindex in het leven te roepen, waar diesel, benzine, alcohol en tabak geen deel meer van uitmaakten.

Plan

De partij nam het verschil tussen de normale consumptieprijzenindex en de "gemanipuleerde" index onder de loep, met daarbij het gewicht van diesel en benzine in de stijging van de index. Ze rekende uit dat werknemers op jaarbasis 303,85 euro verliezen op een mediaanloon van 3.053 bruto per maand. En dat terwijl veel werknemers geen andere keuze hebben dan hun auto te gebruiken voor hun woon-werkverkeer, laakt PVDA.

PVDA vraagt daarom dat de lonen opnieuw de consumentenprijzenindex zouden volgen en dat komaf wordt gemaakt met de gezondheidsindex. In een adem pleiten ze voor een ambitieus klimaatplan. Voor de financiering van zo'n plan kijkt PVDA richting de winsten van de oliereuzen.