PVDA wil sociaal verzet tegen pensioen met punten: "Tot en met de dag van de verkiezingen, als het moet" SVM

19 januari 2018

21u46

Bron: Belga 12 Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in Antwerpen hebben partijvoorzitter Peter Mertens en federaal parlementslid Raoul Hedebouw opgeroepen tot sociaal verzet tegen de plannen voor een pensioen met punten. "En dat tot en met de dag van de verkiezingen (van 2019; nvdr) als het moet." Dat systeem heeft in het buitenland alleen nog maar geleid tot lagere pensioenen en nog langer werken, stellen ze. Nu vakbonden en werkgevers er niet uitraken, is de regering weer aan zet. "Die is bang dat de pensioenkwestie de verkiezingen zal beheersen", denkt Mertens.

PVDA klopte zichzelf op de borst voor haar rol in de afschaffing van de 'Turteltaks' in 2017, na twee jaar van protest en gerechtelijke procedures. Dit jaar stelt de partij het "puntenpensioen" als voornaamste mikpunt van sociaal verzet. "Per gewerkt jaar zou je een punt krijgen in plaats van centen, maar hoeveel die punten waard zullen zijn weet je nog niet", zegt Mertens. "Dat is afhankelijk van de begroting, de staatsschuld en de levensverwachting. Een tombola dus, maar zonder winnend lot."

"Premier Michel noemt mij een populist als ik daarover begin", lacht Hedebouw. "Maar dat is een typisch argument van iemand die geen argumenten meer heeft."

Sneer naar De Block

Hedebouw haalde ook uit naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Die verklaarde niets te kunnen ondernemen tegen de beslissing van multinational Pfizer om te stoppen met onderzoek naar medicatie tegen alzheimer. "Net dat feit, dat een minister niets te zeggen heeft over investeringen in onderzoek naar zo'n belangrijke ziekte, is wat er misloopt in onze maatschappij en waarom we die maatschappij moeten veranderen", vindt hij.

Precampagne

Eerder stelde de PVDA in het Antwerpse Zuiderpershuis haar precampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. "Kies partij voor een stad op mensenmaat", luidt de slogan.

Mertens uitte weinig leedvermaak met de concullega's van de opgedoekte lijst Samen, maar viseerde vooral het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Betaalbaar wonen, armoedebestrijding, klimaatneutraliteit en verkeersveiligheid worden enkele van de voornaamste verkiezingsthema's.

"Duur wonen"

Mertens verwees tijdens zijn speech nog eens naar de heisa rond projectontwikkelaar Land Invest en diens relaties met het stadsbestuur. "We kiezen partij voor een stad die niet babbelt over betaalbaar wonen, maar daar ook echt een punt van maakt", zei hij. "De nieuwe appartementen van Land Invest Group aan het Kattendijkdok, tegen 300.000, 400.000 of 500.000 euro per appartement: dat is niet betaalbaar wonen. Dat is duur wonen."

Mertens stelde ook te zullen blijven ijveren voor meer transparantie rond contacten en "verwevenheden" tussen politici en "vastgoedbaronnen, financiële holdings en speculanten". Hij wil naar Barcelonees voorbeeld een bureau voor transparantie en goed bestuur, dat belangenconflicten moet voorkomen en klokkenluiders binnen de stedelijke diensten beschermt.

"Aantal arme kinderen is een schandvlek"

PVDA noemt verder het cijfer van één op vier Antwerpse kinderen dat opgroeit in armoede "een schandvlek" op de stad en wil op mobiliteitsvlak resoluut kiezen voor verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers en voor openbaar vervoer. Ook de rusthuizen moeten in Antwerpen een pak betaalbaarder worden, klinkt het.

Het programma van PVDA zal nog getoetst en aangepast worden aan een eigen bevraging onder 10.000 Antwerpenaars. "Wij betrekken de mensen, dat is ons DNA", zegt Mertens. "Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij. Geen enkele."

PVDA moet volgens Hedebouw bij de lokale verkiezingen doorbreken in centrumsteden als Turnhout, Mechelen en Doornik. Volgend jaar hoopt de partij vijf of zes parlementszetels in de wacht te slepen.