PVDA wil onderzoekscommissie naar tekort in strategische voorraad mondmaskers JG

25 maart 2020

11u02

Bron: Belga 0 PVDA wil dat een onderzoekscommissie na de coronapandemie nagaat waarom achtereenvolgende regeringen hebben nagelaten een strategische reserve mondmaskers aan te leggen. Nochtans waarschuwen experts volgens de extreemlinkse partij al jaren voor het belang van een strategische reserve en dat besparen op dergelijke uitgaven ethisch onaanvaardbaar is.

Volgens de documenten legde de toenmalige regering in 2006 op aanraden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een strategische reserve van 38 miljoen mondmaskers aan. Dat gebeurde om ons land voor te bereiden op een mogelijke uitbraak van een grieppandemie.

Advies in de wind geslagen

De maskers hebben maar een levensduur van vijf jaar en moeten daarom regelmatig vervangen worden. "Dat gebeurde minstens één keer, in 2009, bij het uitbreken van de Mexicaanse griep. Maar nadien lieten de verschillende regeringen het na om de strategische reserve te vernieuwen", verklaart Kamerlid Sofie Merckx.

Volgens de partij hebben alle regeringen sindsdien het advies van de experten in de wind geslagen en geen stock aangelegd van voldoende mondmaskers. In 2018 besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om 6 miljoen mondmaskers die hun vervaldatum hadden bereikt te vernietigen en niet te vervangen. "Dat is schuldig verzuim van verschillende regeringen", zegt Merckx. "En daar dragen we nu de gevolgen van.”