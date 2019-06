PVDA wil niet weten van rekeningrijden of koolstoftaks bvb

06 juni 2019

15u53

Bron: Belga 0 De PVDA wil niet weten van de oproep van de Vlaamse administratie om rekeningrijden en een koolstoftaks in te voeren. "Zo straft men de mensen die noodgedwongen de auto naar het werk moeten nemen", reageert Jos D'Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement. De PVDA pleit voor investeringen in beter en gratis openbaar vervoer.

Uit de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord 2019-2024 blijkt dat de administratie pleit voor de invoering van rekeningrijden en een koolstofheffing.

PVDA ziet die voorstellen absoluut niet zitten. De uiterst linkse partij vreest dat het rekeningrijden, dat tijdens de campagne begraven leek, "langs de achterdeur opnieuw wordt binnengehaald". "Dat gaat wij in het parlement niet laten gebeuren", zegt D'Haese.



Volgens de PVDA staan rekeningrijden en een koolstoftaks haaks op een ambitieus en sociaal klimaatbeleid. "Heel wat mensen moeten noodgedwongen de auto nemen naar hun werk, omdat er gewoon geen alternatief is", aldus D’Haese. De PVDA pleit daarom voor investeringen in beter en gratis openbaar vervoer. "We zien overal in het buitenland dat een beter en toegankelijk openbaar vervoer wagens van de weg haalt", zegt D'Haese. "Maar in Vlaanderen heeft men de afgelopen jaren miljoenen bespaard bij De Lijn en de ticketprijzen de hoogte in gedreven. Wij willen een omslag naar een duurzaam en sociaal mobiliteitsbeleid."