PVDA wil niet-noodzakelijke productie lamleggen: "Gezondheid primeert op economische belangen"

15 maart 2020

12u53

Bron: Belga 48 Binnenland PVDA-voorzitter Peter Mertens pleit zondag voor het tijdelijk stilleggen van de niet-noodzakelijke productie: "Voor mij is het duidelijk. Gezondheid moet primeren op economische belangen. De veiligheid en de gezondheid van de werkende klasse moeten centraal staan."

Mertens vindt het onverantwoord om de productie te laten doorgaan op plaatsen waar veel mensen samenwerken. “Hoe absurd is het om scholen, kapsalons en cafés te sluiten, maar elders de werknemers wel samen in één gesloten ruimte te laten werken? Alle niet-noodzakelijke productie zou nu moeten worden gesloten. Dat is ook wat de vakbonden in Italië vragen”, zegt de PVDA-voorzitter.

PVDA stelt nog drie andere maatregelen voor. Zo wil de partij dat er automatisch “Corona-ziekteverlof” wordt toegekend aan ouders die thuis moeten blijven om op hun kinderen te passen en dat er een noodfonds komt om het gezinsinkomen te garanderen. PVDA vraagt een extra toeslag in geval van ziekte of technische werkloosheid, zodat mensen zo weinig mogelijk loon verliezen. Zeker in de kleinere sectoren is dat nodig.

Hypotheekaflossingen

Tot slot vraagt Peter Mertens dat de hypotheekaflossingen bij de banken worden opgeschort tijdens de crisis. “Wij willen dat wie door de corona-crisis getroffen wordt, het recht krijgt om de afbetaling van zijn of haar huis uit te stellen. Dat gebeurt nu trouwens al in Italië. In 2008 heeft de bevolking de banken gered. Het is niet meer dan normaal dat de banken deze keer de bevolking bijstaan”, besluit Mertens.