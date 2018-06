PVDA wil gratis openbaar vervoer in Antwerpen avh

17 juni 2018

17u54

Bron: Belga 0 De extreemlinkse partij PVDA heeft in Antwerpen een 'kick-off' gehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Opvallendste punt was dat de partij gratis openbaar vervoer wil in Antwerpen. Een opvallende nieuwkomer op de lijst is Tom Devoght, die momenteel wordt vervolgd na een vakbondsactie.

In het Zuiderpershuis verzamelden vandaag verschillende honderden mensen voor de kick-off van de uiterst linkse partij. Partijvoorzitter Peter Mertens ging tijdens zijn speech in op de stijgende armoede, en verweet het huidige bestuur daar niets aan te doen.

Een van de opvallendste voorstellen die hij uit het naar verluidt 499 punten tellende programma naar voren haalde, was gratis openbaar vervoer. "Natuurlijk is dat betaalbaar", stelde hij. "De Wever wil de duurste politietoren van Europa in Antwerpen laten bouwen, dat zal ons 270 miljoen euro kosten. Daarmee kan je het openbaar vervoer tien jaar lang gratis maken in Antwerpen. Het is een kwestie van keuzes maken. Het bestaat vandaag al in twintig Europese steden. Met aantrekkelijk en gratis openbaar vervoer haal je auto's weg uit de stad. Het is simpelweg de beste oplossing tegen luchtvervuiling en fijn stof."

Achterkamerpolitiek

De voorzitter trok ook van leer tegen wat hij achterkamerpolitiek noemt, verwijzend naar het beruchte feestje van een projectontwikkelaar in het Fornuis, met meerdere Antwerpse schepenen. Mertens' partij wil gaan voor "een stad op maat van de mensen", met brede vertegenwoordiging uit het volk. Daar werd meermaals gewezen op de aanwezigheid van onder meer (haven)arbeiders en vakbondsmensen op de lijst.

Een opvallende nieuwkomer in de partij is Tom Devoght, een van de twee ABVV'ers die sinds een tijdje worden vervolgd voor 'kwaadwillige belemmering van het verkeer' tijdens een vakbondsactie op de Scheldelaan, volgende week exact twee jaar geleden.

De partij deed vandaag overigens een oproep naar financiële donaties. Het stelt dat het al vijf jaar onterecht geen dotatie ontvangt.