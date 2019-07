PVDA wil dat minister De Block farmabedrijf GSK dagvaardt IB

15 juli 2019

04u37

Bron: Belga 0 De PVDA eist dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in kortgeding naar de rechter stapt om farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) te verplichten het antibioticum Clamoxyl IV te leveren. Dat meldt de extreemlinkse partij.

Het geneesmiddel Clamoxyl IV (voor intraveneuze toediening) is door een stockbreuk bij producent GSK sinds 12 maart niet meer beschikbaar in België. "Dat geneesmiddel is voor een reeks levensbedreigende aandoeningen, zoals endocarditis (een ontsteking van de binnenkant van de hartspier en de hartkleppen), meningitis (hersenvliesontsteking) of sepsis bij kinderen (een veralgemeende ontsteking met shock) de eerst aangewezen behandeling.

Kortgeding

De firma GSK zou dit jaar maar 40 procent produceren van de hoeveelheid die elk jaar nodig is", zegt Anne Delespaul, gezondheidsspecialiste van de PVDA.

GSK is volgens de PVDA wettelijk verplicht te zorgen voor de continuïteit van de levering van Clamoxyl IV. Daarom eist de partij dat minister De Block het farmabedrijf onmiddellijk in gebreke stelt en dagvaardt in kortgeding op basis van de Wet op de Geneesmiddelen van 1964. De minister kan zware dwangsommen eisen per dag dat dit geneesmiddel onbeschikbaar blijft, luidt het.

In onze buurlanden wordt amoxicilline (de generische naam van Clamoxyl) door meerdere generische producenten aangeboden. Maar in België wordt alleen Clamoxyl IV-IM van de firma GSK terugbetaald.

PVDA eist verder dat de apothekers van de ziekenhuizen via de buurlanden amoxicilline voor intraveneus gebruik moeten kunnen invoeren en dat de kostprijs daarvan door de minister via juridische weg wordt verhaald op GSK.