PVDA wil betrokken worden bij onderhandelingen en organiseert “mars voor andere politiek”

17 februari 2020

08u12

Bron: Belga

De PVDA wil betrokken worden in de federale formatie nu die in een diepe crisis is verzand. "De politieke crisis duurt 266 dagen, en het is 266 dagen dat de PVDA uitgesloten wordt", zegt voorzitter Peter Mertens. De extreemlinkse partij organiseert op 1 maart een 'mars voor een andere politiek' in Brussel.