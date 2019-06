PVDA wijst uitnodiging van PS af “bij gebrek aan signaal” HR en NLA

16 juni 2019

14u27

Bron: Belga 6 Binnenland PVDA gaat niet in op de uitnodiging om dinsdag in Namen opnieuw met de PS rond de tafel te gaan zitten. “Vorige woensdag vond het partijbureau dat alles gezegd is. Sindsdien is er niets fundamenteel veranderd: er is geen breuk met het verleden”, zegt PVDA-ondervoorzitter David Pestieau. PS-voorzitter Elio Di Rupo nodigde Peter Mertens, voorzitter van de communisten, vandaag uit tijdens politieke debatten op RTL-TVi.

“De PS heeft geen enkel informeel contact met ons genomen en heeft geen enkele inspanning gedaan. Integendeel, Elio Di Rupo had het over een ‘politburo’ en heeft de deur geopend voor N-VA op federaal niveau. We weten eigenlijk niet goed meer wat de socialisten willen”, aldus Pestieau.

Hij herhaalt het extreem-linkse credo dat PVDA enkel in een meerderheid stapt indien er een breuk komt met het verleden. Daarbij moeten voor de communisten de Europese verdragen naast zich neer worden gelegd, om zo massaal te investeren in huisvesting en sociaal beleid, legt Pestieau uit.

“De PS, die in eerste instantie van plan was een coalitie te vormen met Ecolo en cdH, weigert terug te komen op zijn beleid van de voorbije jaren en brengt tegen elk van onze voorstellen een ‘je maar neen’ of een ‘ja maar niet onmiddellijk’ in”, gaat de ondervoorzitter voort. “In die omstandigheden willen we niet vastzitten in een meerderheid en het tegengestelde doen van wat we de kiezer hebben beloofd”.

Vorige gespreksronde PS en PVDA

Vorige dinsdag liep de tweede gespreksronde tussen links en extreem-links in Wallonië met een sisser af. Tijdens de rechtstreekse nieuwsuitzendingen sloeg de PVDA-delegatie de deur van de onderhandelingen dicht. Volgens PVDA is de PS niet klaar voor een breuk met het verleden. De marxisten vonden bijvoorbeeld dat Wallonië het Europese budgettaire carcan van zich afwerpt. Dat belet immers ambitieuze maatregelen, zoals rond huisvesting, luidt het.

“Er zijn geen echte onderhandelingen geweest. We waren getuige van een maskerade”, stelde ondervoorzitter David Pestieau vandaag. Volgens hem doelt de PS op onderhandelingen met Ecolo en MR. Zo wijst hij erop dat er voor de verkiezingen geen discrete contacten waren tussen PS en PVDA. De Franstalige socialisten leggen dan weer de bal in het kamp van PVDA. “We hebben duidelijk aangevoeld dat PVDA niet wilde”, onderstreepte Waals fractieleider Pierre-Yves Dermagne.

Ecolo en MR

Ecolo bleef de voorbije dagen opvallend discreet. Woensdag staat een nieuwe ontmoeting met de socialistische formateurs geprogrammeerd. De MR bekijkt het schouwspel intussen vanop zekere afstand. Het is volgens de liberalen tijd om een einde te maken aan de “vaudeville” en een regering te vormen. Er dienen zich immers dringende beslissingen aan, zoals rond de begroting en de Waalse openbare ziekenhuizen.

Na de beslissing van cdH om in de oppositie te zetelen en de weigering van PVDA om voort te onderhandelen, blijven er maar twee coalities mathematisch mogelijk: een bipartite van PS en MR of een tripartite van PS, MR en Ecolo. Een minderheidsregering met gedoogsteun van PVDA werd naar voren geschoven door PS-onderhandelaar Paul Magnette, maar die piste lijkt een doodgeboren kind. “Het is tijd dat de PS de zaak weer in handen neemt en de opties bekijkt. Er is een mogelijkheid om een sterke meerderheid te bouwen met de MR, met Ecolo”, vindt MR-fractieleider Jean-Paul Wahl.

Charles Michel

Maar het uur van de liberalen is nog niet aangebroken, zo valt af te leiden uit verklaringen van de socialisten. Toen voorzitter Di Rupo werd gevraagd een top drie te maken uit vier politici, liet hij MR-voorzitter Charles Michel links liggen en gaf hij de eerste plaats aan Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi, gevolgd door PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw en cdH-voorzitter Maxime Prévot. “We zoeken een regering met een zo progressief mogelijk programma”, herhaalde Di Rupo.