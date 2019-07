PVDA wijst samenwerking met PS en Ecolo af: “Nota is op maat van cdH” SVM

07 juli 2019

16u20

Bron: Belga 0 De PVDA wijst de ‘klaproosnota’ van PS en Ecolo af. Met het oog op de regeringsvorming in Wallonië en de Franse gemeenschap hebben de socialisten en groenen vrijdagavond aan alle leden van het Waals en het Franse gemeenschapsparlement twee documenten toegestuurd die als richtsnoeren kunnen dienen voor eventuele regeringsverklaringen. Maar extreemlinks gaat niet mee in het project dat PS en Ecolo op het oog hebben. “De nota is op maat van het cdH gemaakt en bereidt de zelfverloochening van morgen voor", zegt de partij.

Volgens Kamerlid en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw weigert de PVDA de richtsnoeren te steunen die alleen maar kunnen uitmonden in de vorming van een nieuwe olijfboomcoalitie, dus een regering van PS en Ecolo aangevuld met het cdH. Ook steun voor het project van socialisten en ecologisten vanuit de oppositie wijst PVDA af. Dat zou neerkomen op het "tekenen van een blanco cheque", aldus Hedebouw.

"Onze partijinstanties hebben de teksten grondig geanalyseerd. We zijn tot de constatatie gekomen dat de aangekondigde trendbreuk zich noch in daden noch in cijfers vertaalt”, klinkt het.

Volgens Waals fractieleider Germain Mugemangango maakt de nota duidelijk dat er "een politiek van continuïteit en van status quo" zit aan te komen. "Het document dat wij ontvingen, wordt door geen enkel budget en geen enkel cijfer ondersteund. De gevolgen van het meegaan in het bezuinigingsbeleid van de Europese Unie en het federale niveau blijven verborgen. Net dat kader zou nochtans omvergeworpen moeten worden.”