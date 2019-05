PVDA: “Wij zijn tweede winnaar” kg

26 mei 2019

19u15

Bron: Belga 8 “Wij zijn de tweede winnaar van deze verkiezingen”. Op die manier sprak een doltevreden PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn achterban toe, nu is gebleken dat de extreemlinkse partij op verschillende plaatsen de kiesdrempel haalt en zowel vertegenwoordigers naar de Kamer en het Vlaams parlement mag afvaardigen.

Mertens ziet PVDA en Vlaams Belang als de twee winnaars van de verkiezingen. De grote vooruitgang van Vlaams Belang noemde hij een “smet op deze dag”. Mertens onderstreepte wel dat Vlaams Belang twintig keer meer media-aandacht heeft gekregen tijdens deze campagne. Bovendien noemde hij zijn partij het echte sociaal alternatief, in plaats van Vlaams Belang.



“Als alle klassieke partijen klappen krijgen, dan is dat een oorverdovend signaal”, vindt Mertens. “De politiek is er om de mensen te dienen, niet om zichzelf te dienen. Ze zitten met ‘de peut’”, citeerde hij zijn populaire partijgenoot Raoul Hedebouw.



Mertens benadrukte dat zijn partij verschillende thema’s op de agenda heeft geplaatst. “Wij zullen nog veel meer de locomotief op links zijn”, beloofde Mertens.

Tweede zetel

Ook Kim De Witte, lijsttrekker voor het Vlaams parlement, zei eerder op de dag te hopen op een tweede zetel in Limburg. “Ik denk dat de N-VA een pandoering gaat krijgen en de regeringspartijen afgestraft gaan worden”, zei hij aan Belga.



“We gaan zien wat de realiteit is. Vaak zijn we overpeild, maar veel mensen zeiden dat we gelijk hebben. Die kiesdrempel is natuurlijk enorm hoog, dat is niet rechtvaardig in ons kiesstelsel”, reageert De Witte. “Wij gaan in ieder geval een feestje bouwen als we in Antwerpen doorbreken. Als het ook nog eens in Limburg lukt, zijn we superblij.”