PVDA vraagt tijdelijke opschorting ziektebriefjes kv

21 maart 2020

05u17

Bron: Belga 0 Kamerlid Sofie Merckx (PVDA) pleit ervoor tijdens de coronacrisis de ziektebriefjes tijdelijk op te schorten. Huisartsen verliezen volgens haar immers tijd en energie aan de administratieve rompslomp voor het schrijven en versturen van ziektebriefjes. Merckx stelt daarom voor het Zweedse voorbeeld te volgen en tijdelijk alle doktersbriefjes van minder dan veertien dagen te laten vallen.

"In deze tijden van corona-epidemie kunnen we ons niet langer veroorloven dat huisartsen hier tijd aan verliezen", vindt Merckx. "Deze maatregel is dringend omdat het aantal patiënten elk dag sterk toeneemt". Ze wijst er op dat er ook steeds meer patiënten zijn die met milde klachten preventief thuis moeten blijven tot de symptomen volledig verdwenen zijn. Ook die hebben een briefje nodig en daar verliezen huisartsen veel tijd mee, luidt het.

