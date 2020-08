PVDA vraagt ontslag Jan Jambon: “Minister-president is niet meer te vertrouwen” LH

28 augustus 2020

13u58 0 PVDA vraagt het ontslag van Jan Jambon (N-VA) als Vlaams minister-president naar aanleiding van de zaak-Chovanec. Dat meldt de partij in een persbericht. “Jambon loog over zijn betrokkenheid en verandert voortdurend zijn versie van het verhaal. De minister-president is gewoon niet meer te vertrouwen”, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter in het Vlaams parlement.

Jan Jambon loog volgens PVDA over zijn betrokkenheid en “verandert voortdurend zijn versie van de feiten”. “Eerst had hij er nooit iets over gehoord, dan was hij het vergeten en nog later had hij de link niet gelegd”, stelt D’Haese vast.

“Opnieuw verdraait Jambon de feiten. In de nasleep van de aanslagen in Zaventem beschuldigde hij onterecht een verbindingsofficier, hij loog over zijn aanwezigheid op een toespraak van Jean-Marie Le Pen en stuurde al meermaals fake news de wereld in. Dit is de druppel. De minister-president is gewoon niet meer te vertrouwen. Zo iemand hoort geen regering te leiden. Wie zware fouten maakt en daar achteraf over liegt, hoort ontslag te nemen”, schrijft de partij nog.



Volgens Kamerlid Gaby Colebunders vond Jambon “de dood van een man na een onaanvaardbare politie-interventie niet ernstig genoeg om persoonlijk na te gaan hoe het zo mis is kunnen lopen”.

