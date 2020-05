PVDA vraagt onderzoekscommissie naar aanpak coronacrisis in woonzorgcentra Redactie

25 mei 2020

19u18

Bron: Belga 1 Oppositiepartij PVDA wil dat er in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie komt naar de aanpak van de coronacrisis in de woonzorgcentra. De partij heeft daarvoor een motie ingediend. Volgens fractieleider Jos D'Haese waren de maatregelen van de regering "too little, too late".

De PVDA heeft al langer kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis heeft aangepakt, met name in de Vlaamse woonzorgcentra. In die woonzorgcentra zijn de voorbije weken 3.000 mensen gestorven aan het coronavirus. Dat is meer dan de helft van het totale aantal sterfgevallen in Vlaanderen.

De partij heeft grote vragen bij de manier waarop de crisis in de woonzorgcentra is aangepakt. "Wekenlang volgden de berichten over tekorten aan beschermingsmateriaal, het ontbreken van testen en gebrek aan ondersteuning voor het zorgpersoneel elkaar in sneltempo op. Pas na lang aandringen richtte de Vlaamse regering een taskforce op met specialisten en mensen van het terrein die de crisis kon bedwingen", aldus fractieleider D'Haese.

We doen dit niet om met de vinger te wijzen, wél om te leren uit de fouten die gemaakt zijn Fractieleider Jos D’Haese

Catastrofe

Daarom wil de PVDA dat een onderzoekscommissie de zaak onder de loep neemt. "De maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen om onze ouderen te beschermen zijn too little, too late gebleken. Daardoor heeft zich in de woonzorgcentra een catastrofe voltrokken", zegt D'Haese. "We willen tot op het bot onderzoeken hoe dat mogelijk is geweest. Niet om met de vinger te wijzen, daar wordt niemand beter van. Wel om te leren uit de fouten die gemaakt zijn. Want het is waarschijnlijk dat er een tweede golf op ons af komt. Wij willen dat we klaar staan om het dan beter te doen.”

D'Haese roept de meerderheidspartijen op de vraag naar een onderzoekscommissie te ondersteunen. "We hopen echt dat iedereen deze kans mee grijpt, ongeacht de politieke kleur. Er heeft zich een drama afgespeeld in onze woonzorgcentra en de bewoners en hun familie hebben het recht om te weten hoe dat is kunnen gebeuren", aldus D'Haese. De vraag naar een onderzoekscommissie ligt woensdag voor in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Eerder drong de partij ook al aan op een onderzoekscommissie in het federale parlement.

