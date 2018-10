PVDA voert tentenkampactie op Groenplaats tegen "Antwerpse wooncrisis" jv

11 oktober 2018

19u08

Bron: belga 0 Op de Groenplaats in Antwerpen heeft PVDA een tentenkampactie gevoerd tegen "de Antwerpse wooncrisis". Toestanden zoals in de sociale woningen in Gent, die eerder aan het licht kwamen, zijn volgens de partij en verschillende getuigenissen ook in Antwerpen schering en inslag, maar dan vooral op de private huurmarkt. Huurders van sociale woningen klagen dan weer over een gebrek aan inspraak, communicatie en toezicht.

PVDA wil in Antwerpen het aantal sociale woningen verdubbeld zien, vanwege de lange wachtlijsten en een gebrek aan betaalbare woningen. "Veel mensen komen nu in de handen van huisjesmelkers terecht op de private huurmarkt", zegt lijsttrekker Peter Mertens. Bewoner Patrick, die op een wachtlijst staat voor een sociale woning, getuigt hoe gebreken zoals afbrokkelende muren en schimmel pas na verloop van tijd aan het licht kwamen. "Ik betaal het dubbele van die mensen in een sociale woning in Gent, maar de schande is even groot", vindt hij.

Mertens wil een conformiteitsattest verplicht maken voor alle huurwoningen. "OCMW-voorzitter Fons Duchateau ziet dat niet zitten omdat er dan 100.000 mensen op straat zouden staan. Dat zegt alles over de toestand van vele woningen", aldus Mertens. In een reactie stelt Duchateau dat hij op termijn wel voorstander is van een verplicht conformiteitsattest, maar dat het controleren van alle panden nog jaren zal duren.

Eddy en Annie, bewoners van een sociale huurwoning in de Arenawijk in Deurne, klagen dan weer aan dat ze daar tijdelijk weg moeten omdat er een volledige heropbouw gepland staat. "Het is niet duidelijk waar we naartoe moeten en wanneer en we vrezen een hogere huurprijs wanneer we terugkeren", zegt Eddy. Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven laat in een reactie weten dat de plannen nog maar in een beginfase zitten, dat er verhuisbegeleiding zal worden voorzien en een eventuele hogere huurprijs gecompenseerd wordt door een lagere energiefactuur in de nieuwe woning.