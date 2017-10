PVDA: "Vijftig grootste kampioenen belastingontwijking betalen slechts 1 procent belasting" TT

19u15 0 Photo News De 50 Belgische bedrijven die vorig jaar de grootste belastingvermindering hebben genoten, betaalden in 2016 slechts 1 procent vennootschapsbelasting. Dat komt neer op een belastingvermindering van meer dan 9 miljard euro, zo klaagt de PVDA aan in een nieuwe studie. "De grote ondernemingen blijven cadeaus krijgen van de federale regering. En ondanks de hervorming van de vennootschapsbelasting zal dat in de toekomst ook zo blijven", zegt Kamerlid Marco Van Hees.

De extreemlinkse partij lijst elk najaar de 50 bedrijven op die het meeste gebruik maken van de belastingverminderingen die in ons land van toepassing zijn. Vorig jaar lag het gemiddelde tarief van die 50 vennootschappen nog op 2,7 procent, dit jaar is dat maar 1 procent.



De PVDA kijkt in de studie enkel naar de vennootschapsbelasting, die in theorie in ons land op 33,99 procent ligt. In de praktijk kunnen veel bedrijven echter gebruik maken van speciale aftrekposten en belastingverminderingen. De partij definieert 'belastingvermindering' als het verschil in euro tussen de werkelijk betaalde belasting van een vennootschap en de belasting die ze zou hebben betaald bij een - normale - aanslagvoet.

285 miljoen belasting op 27,5 miljard euro winst

De 50 bedrijven die volgens de PVDA het meeste baat hebben bij ons belastingstelsel betaalden vorig jaar 285 miljoen euro belasting op 27,5 miljard winst, een belastingtarief van "amper 1,0 procent". "Ze hebben dus een belastingvermindering van 9,1 miljard euro gekregen vergeleken met wat ze bij een normale aanslagvoet zouden hebben moeten betalen", aldus Van Hees.



De vijf grootste bedrijven die volgens PVDA het meeste profiteerden van de belastingvermindering waren AB-Inbev (0 procent vennootschapsbelasting), Inbev Belgium (0 procent), Janssen Pharmaceutica (3,6 procent), KBC Groep (0,3 procent) en Telenet (0 procent). De belangrijkste aftrekposten zijn de notionele intrestaftrek, de vrijstelling op de meerwaarde van aandelen en de definitief belaste inkomsten.

Top-1000 betaalde 7,9 procent

De partij lijstte ook de 1.000 meest winstgevende bedrijven op in België. Die betaalden vorig jaar gemiddeld 7,9 procent vennootschapsbelasting: 4,4 miljard euro op 56,4 miljard euro winst, ofwel een belastingvoordeel van 14,7 miljard euro.



Bij een hervorming van de vennootschapsbelasting - de federale regering is van plan het basistarief op termijn te verlagen naar 25 procent in ruil voor het sluiten van enkele achterpoortjes - zou het gemiddelde tarief van de top-50 volgens de PVDA meer dan verdubbelen naar 2,4 procent. "Nog altijd peanuts", aldus Van Hees. "Deze regering, met haar tax shift, haar hervorming van de vennootschapsbelasting en haar tegenkanting tegen een echte taks op grote fortuinen blijft de rijken verwennen en laat gepensioneerden, zieken en werknemers in de privé en in de openbare diensten de rekening betalen."