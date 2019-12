PVDA: “Vervuilende multinationals krijgen miljoenen subsidies uit Vlaams klimaatfonds” IB

19 december 2019

03u30

Bron: Belga 173 Vijf multinationals die samen goed zouden zijn voor twintig procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen in ons land krijgen miljoenen subsidies uit het Vlaams klimaatfonds. Dat leidt de uiterst linkse oppositiepartij PVDA af uit tabellen van het Europees emissiehandelssysteem ETS en uit cijfers van het klimaatfonds.

Volgens PVDA kregen Engie-Electrabel, Total, ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil in 2018 zowat 10 miljoen euro aan Vlaamse subsidies "ter compensatie van de energiefactuur die in België hoger ligt dan in de buurlanden".

"Gewone gezinnen ontvangen geen steun voor de gestegen energiefacturen, maar ultrarijke topvervuilers wel? Dat is de wereld op zijn kop", zegt Vlaams fractieleider voor PVDA Jos D'Haese. "Bovendien boeken deze vijf multinationals samen wel 10 miljard euro winst en betalen ze gemiddeld nauwelijks 4,2% belasting, wat neerkomt op een fiscale korting van 2,7 miljard euro in 2018."

Bindende normen

PVDA wil grote vervuilers aanpakken door "bindende normen in te voeren voor multinationals". "Net zoals we normen hebben opgelegd om de zure regen of het gat in de ozonlaag te bestrijden. Daarvoor moet België uit het ETS-systeem stappen. Door de normen af te stemmen per sector en per bedrijf, kan ons land een voorbeeld geven voor een daadkrachtige en sociaal rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis", zegt D'Haese.