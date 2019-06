PVDA valt als eerste af in formatie Vlaamse regering: "De Wever laat sociaal signaal van verkiezingen links liggen” MVDB TT

03 juni 2019

12u51

Bron: Belga 6 De PVDA valt als eerste partij af in de Vlaamse formatieronde. N-VA-voorzitter en formateur Bart De Wever heeft de marxisten laten weten dat er geen uitnodiging voor een tweede gesprek komt, bevestigt de partij. “Niet verrassend”, klinkt het op het PVDA-hoofdkwartier. Vlaams Belang mag wel voor een tweede keer langskomen.

De Wever begon vorige week met de consultaties voor een nieuwe Vlaamse regering. Hij nodigde alle partijen met verkozenen in het Vlaams parlement uit, van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens was eerst aan de beurt.



Een tweede uitnodiging komt er niet, bevestigt de PVDA. De Wever heeft de partij laten weten dat er geen tweede gesprek meer volgt. “Niet zo verrassend”, klinkt het op het PVDA-hoofdkwartier. “Door de PVDA niet meer uit te nodigen laat Vlaams formateur Bart De Wever het sociaal signaal van de verkiezingen links liggen”, zegt Mertens in een tweet. “Alweer. Voor ons blijven armoedebestrijding, betaalbaar wonen, en toegankelijke zorg dé prioriteiten.”

Mertens legde vorige week bij zijn een uur durend gesprek met De Wever de sociale thema’s op de agenda, zoals de verhoging van de pensioenen en het verlagen van de pensioenleeftijd. “We gaan niet meespelen in het spelletje van Bart De Wever. Men gaat de verkiezingen niet gebruiken om het land te splitsen”, verklaarde hij toen. De PVDA heeft in het Vlaams parlement vier verkozenen.

Andere partijen wel uitgenodigd

Het Vlaams Belang mag wel langskomen voor een tweede gesprek. De partij is gevraagd om concrete voorstellen op tafel te leggen. De gesprekken moeten midden deze week plaatsvinden, maar het is nog niet duidelijk waar. Bij N-VA geeft men voorlopig geen commentaar op de Vlaamse formatiegesprekken.

Ook sp.a liet al weten dat het nog een tweede keer mag langsgaan bij De Wever.

