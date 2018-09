PVDA: "Theo Francken en co hebben haat gezaaid en hebben Schild & Vrienden geoogst" Redactie

09 september 2018

16u47

Bron: Belga 5 PVDA wil bij de lokale verkiezingen zijn lokale verkozenen verdrievoudigen van 50 naar 150. Die ambitie heeft partijvoorzitter Peter Mertens uitgesproken op ManiFiesta in Bredene. Hij riep sp.a en Groen op niet in zee te gaan met N-VA, zeker na de Panoreportage rond Schild & Vrienden. "Theo Francken en co hebben haat gezaaid en zij hebben Schild & Vrienden geoogst", sprak Mertens.

De extreemlinkse eenheidspartij zag de voorbije jaren haar populariteit toenemen, zij het vooral ten zuiden van de taalgrens en dan in het bijzonder door de populariteit van Kamerlid Raoul Hedebouw. PVDA koestert daarom ambitie. De partij wil haar aantal lokale verkozenen verdrievoudigen, aldus Mertens. Daarvoor mikt PVDA op een doorbraak in centrumsteden zoals Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Brussel-stad, Namen, Verviers en Doornik en wil ze verder doorgroeien in Luik, La Louvière, Charleroi en Antwerpen.

Eerder op de dag herhaalde N-VA-burgemeester Bart De Wever dat hij niet met PVDA (of Vlaams Belang) wil besturen. "Dat komt goed uit, want er is geen haar op ons hoofd dat eraan denkt met de N-VA te besturen", reageerde Mertens. "Na de affaire van Schild & Vrienden moet links in Vlaanderen een duidelijk signaal geven: wij zullen nooit met de N-VA in een coalitie gaan, ook niet op plaatselijk vlak. En ik roep hier John Crombez en Meyrem Almaci op om hetzelfde ondubbelzinnige signaal te geven".

Pensioenleeftijd

De PVDA-voorzitter haalde daarbij uit naar N-VA, die volgens hem jarenlang racisme heeft geminimaliseerd. "Dat Theo Francken en Bart De Wever vandaag krokodillentranen huilen over de Pano-uitzending over Schild & Vrienden is weerzinwekkend", laakte hij. "Francken heeft een racistische voedingsbodem gezaaid".

ManiFiestan betekende het startschot voor de verkiezingscampagne van PVDA. De partij zet al langer in op het thema Pensioenen en schuift een "65-60-55-regeling" naar voren. Met andere woorden: de wettelijke pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar, het recht op vervroegd pensioen moet op 60 jaar gelden en eindeloopbaankrediet moet mogelijk zijn vanaf 55 jaar. Daarnaast pleit de communistische partij voor een minimaal pensioen van 1.500 euro per maand.