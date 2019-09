PVDA: “Tekort aan borstkankermedicijn geen toeval” - De Block: “Er is geen tekort” KVDS SPS

05 september 2019

08u41

Het tekort aan het borstkankermedicijn Femara is "geen toeval". Dat zegt PVDA-gezondheidsspecialiste Anne Delespaul. Volgens haar kunnen producent Novartis en groothandelaar Febelco "geen duidelijke reden geven voor de tekorten". "Zij spelen met de stocks om meer winst te maken", klinkt de kritiek. PVDA vindt dat de overheid moet ingrijpen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt echter dat er geen tekort aan Femara meer is en dat er ook generische alternatieven beschikbaar zijn.

Al in juli trok patiënte Marleen Pollet aan de alarmbel omdat haar noodzakelijke borstkankermedicijn Femara niet beschikbaar was. Twee maanden later is er nog steeds geen oplossing.

“Bewuste strategie”

PVDA nam de zaak onder de loep en spreekt nu van "een bewuste strategie van de farma-industrie om hun winsten te verzekeren". "Deze stockbreuken zijn geen toeval," zegt gezondheidsspecialist Anne Delespaul. "Voor Femara kan noch producent Novartis, noch groothandelaar Febelco een duidelijke reden geven voor de tekorten, net omdat het niet uit te leggen valt. Een prijsvergelijking toont aan dat Femara in Nederland bijvoorbeeld meer opbrengt dan in België en dat de generische variant Letrozol dan weer meer opbrengt in België. Dat laatste is door Febelco bij ons wel leverbaar, het eerste niet. Toeval?"



De partij dringt bij de overheid en bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan op "dringende maatregelen" om de stockbreuken in te dijken. "Wij willen dat de minister elke stockbreuk ernstig onderzoekt en onmiddellijk de nodige maatregelen neemt", aldus Delespaul.

"De manier waarop farmabedrijven en groothandelaars tekorten uitlokken en gebruiken om hun winsten op te drijven, is een businessmodel op zich geworden. Het is aan de minister om dat aan te pakken, desnoods door naar de rechter te stappen. Patiënten verwachten dat ze hun noodzakelijke medicatie kunnen krijgen wanneer ze die nodig hebben", klinkt het.

Opgelost

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block weerlegt dat er nog een tekort aan Femara is. “Het medicijn Femara staat niet meer op de lijst van onbeschikbare medicijnen. Dat probleem is opgelost. Er zijn ook generische alternatieven beschikbaar”, laat het kabinet weten.

Volgens het kabinet-De Block zijn er momenteel 543 medicijnen onbeschikbaar in België. Dat lijkt veel, maar volgens De Block bestaan er voor de overgrote meerderheid van die onbeschikbare medicijnen alternatieven waardoor patiënten hun behandeling kunnen voortzetten. Bovendien zijn bepaalde onbeschikbare medicijnen vaak wel in andere doseringen te verkrijgen. Volgens De Block zijn er maar drie medicijnen die onbeschikbaar zijn en waarvoor er geen equivalent bestaat, maar ook daar wordt gezocht naar oplossingen, klinkt het.