PVDA: “Stop met die electorale hold-up. De Wever is potdoof voor sociaal signaal van kiezer” SVM

02 juli 2019

14u52

Bron: Belga 0 De PVDA is er niet over te spreken dat Vlaams informateur Bart De Wever de Vlaamse regeringsvorming 'on hold' heeft gezet in afwachting van duidelijkheid op federaal niveau. "Wij roepen op om de electorale hold-up te stoppen en het signaal van de kiezer te respecteren", zeggen Vlaams fractieleider Jos D'Haese en federaal fractieleider Raoul Hedebouw in een gezamenlijk persbericht.

Vlaams informateur Bart De Wever besliste gisteren om de pauzeknop in te drukken en de Vlaamse regeringsvorming 'on hold' te plaatsen. Hij wil wachten tot er op federaal vlak meer duidelijkheid is.

De PVDA is niet te spreken over het manoeuvre van de N-VA-voorzitter. "Terwijl Bart De Wever het hele land blokkeert, staan 20.000 mensen met een handicap op een wachtlijst voor een persoonlijk assistentiebudget", zegt D'Haese.

De fractieleider noemt het "cynisch" om een hele zomer tijd te verliezen. "De mensen op een wachtlijst kunnen niet blijven wachten. De Wever blokkeert het hele land om tot elke prijs het confederalisme op te dringen in de federale onderhandelingen. Amper 6 procent van de Vlamingen vindt het confederalisme een prioritaire kwestie, de N-VA-kiezers inbegrepen."

"De mensen hebben op 26 mei niet gestemd voor de splitsing van het land en van de sociale zekerheid", vult Hedebouw aan. "De kiezer heeft een sociaal signaal gegeven. Maar daar is De Wever potdoof voor. Hij gijzelt liever het land om zijn eigen agenda door te drukken. Wij roepen hem op om die electorale hold-up te stoppen en het signaal van de kiezer te respecteren, zodat we zo snel mogelijk de sociale prioriteiten kunnen aanpakken.”