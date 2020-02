PVDA stelt Kamer voor om Julian Assange politiek asiel te verlenen LH

03 februari 2020

15u32 0 De PVDA heeft in de Kamer een voorstel van resolutie ingediend om politiek asiel te verlenen aan klokkenluider en WikiLeaks-oprichter Julian Assange als hij ons land daarom verzoekt. Dat meldt de partij in een persbericht.

Assange zit sinds april in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in het oosten van de Britse hoofdstad, nadat Ecuador zijn asielrecht had ingetrokken en hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen werd gearresteerd. De Australiër dreigt uitgeleverd te worden aan de VS omdat hij de Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (destijds nog Bradley Manning) zou geholpen hebben om geheime informatie publiek te maken over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan.

Maar volgens PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders liet Assange “zien hoe de Verenigde Staten andere landen op grote schaal bespioneren”. “De daders van een misdadig beleid willen de man die hun duistere zaakjes aan het licht bracht, criminaliseren en vervolgen", klinkt het.



Nog volgens Colebunders gebeurt de “hardnekkige verbetenheid tegen Assange tegen een achtergrond van een wereldwijd toenemende repressie tegen journalisten”, waarmee hij verwijst naar landen als Malta, Ierland, Bulgarije en Slowakije, waar de voorbije jaren kritische journalisten werden vermoord.

“Historische rol”

Volgens de PVDA moet België politiek asiel verlenen aan Assange en “andere klokkenluiders die opkomen voor de democratische waarden” omdat ons land “vroeger al een voorloper was in het verdedigen van mensenrechten. “Assange asiel verlenen zou ons de kans geven om opnieuw aansluiting te vinden bij deze historische rol van België”, klinkt het. “Het voorstel staat open om mee ondertekend te worden door andere partijen”, aldus de partij nog.

Artsen uit meerdere landen noemden in november vorig jaar de fysieke en mentale gezondheid van de oprichter van WikiLeaks zo zorgwekkend dat hij in zijn Britse cel dreigt te overlijden. Volgens Nils Melzer, speciale VN-rapporteur inzake martelingen, vertoont Assange tekenen van psychologische marteling, chronische angst en een intens trauma.