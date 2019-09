PVDA: "Schrijnend dat CD&V en Open Vld zaken uit zeventigpuntenplan Vlaams Blok mee uitvoeren” ttr

30 september 2019

15u11

Bron: belga 2 Vlaams fractieleider voor PVDA Jos D'Haese is niet te spreken over het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. De marxisten ontwaren zaken uit het zeventigpuntenplan van wijlen het Vlaams Blok, zegt D'Haese aan Belga. "Schrijnend dat CD&V en Open Vld dit mee uitvoeren."

Formateur Jan Jambon stelde deze middag samen met de partijvoorzitters van N-VA, CD&V en Open Vld zijn langverwachte regeerakkoord voor. Een samenvatting werd het, want voor de 300-pagina's tellende tekst is het voor journalisten en andere geïnteresseerden wachten tot morgen. Maar oppositiepartij PVDA is alvast "teleurgesteld", zegt Vlaams fractieleider Jos D'Haese.

Vooral de sociale maatregelen schieten schromelijk tekort, vinden de marxisten. "Er is geen woord gezegd over kinderarmoede, terwijl die de laatste tien jaar is verdubbeld. Ook wat welzijn betreft: een extra budget van 600 miljoen (een bedrag dat CD&V-voorzitter Wouter Beke zich tijdens de persconferentie liet ontvallen, red.) is veel te laag", aldus D'Haese.

“Schrijnend”

D'Haese ontwaart zelfs enkele punten uit het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok, de voorganger van het Vlaams Belang die veroordeeld werd voor racisme. De fractieleider verwijst onder meer naar het feit dat de Vlaamse regering de samenwerking met interfederaal gelijkekansencentrum Unia stop wil zetten. "Het is schrijnend dat Open Vld en CD&V dat mee uitvoeren."

De linkse oppositiepartij stoort zich ook aan de taal die Jambon en de drie partijvoorzitters deze middag hanteerden. "Het ligt blijkbaar aan werklozen zelf dat ze geen job hebben, die moeten 'geactiveerd' worden en 'werkethos' kweken. Terwijl er gewoon een tekort is aan stabiele jobs waarmee mensen uit de armoede kunnen geraken". Dat langdurig werklozen gemeenschapsdienst opgelegd zouden krijgen, zal volgens D'Haese alleen maar de reguliere jobs verdringen. "Als gemeentes gratis een beroep zullen kunnen doen op mensen voor allerlei klusjes, dan geef ik je op een blaadje dat dat het gevolg zal zijn."

Een positief punt is de verdubbeling van het jaarlijkse budget voor fietspaden, zegt D'Haese, maar dat is volgens hem eerder een maatregel in de marge. "Fundamenteel zit het verkeerd.”