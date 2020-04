PVDA roept alle parlementsleden op helft van loon te schenken aan strijd tegen corona avh

11 april 2020

19u45

Het uiterst linkse PVDA doet een oproep aan alle parlementsleden om de helft van hun loon van april af te staan in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. "Solidariteit is meer dan ooit nodig. Het is normaal om zelf het goede voorbeeld te geven", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. De PVDA-parlementsleden storten zelf de helft van hun loon door naar drie non-profit organisaties die actief zijn op het terrein. "Het gaat om een bedrag van 140.000 euro", aldus Mertens.

De parlementsleden van de PVDA hopen dat andere parlementsleden hun voorbeeld volgen. Wanneer alle parlementsleden de helft van hun loon van april zouden wegschenken, zou dat volgens PVDA een bedrag van 1,3 miljoen euro opleveren.

"Ons voorstel is van dubbel belang", zegt Mertens. Zo is het volgens hem "niet meer dan normaal" dat ook topinkomens een bijdrage leveren. "Politieke verantwoordelijken hebben een voorbeeldfunctie", aldus Mertens. "Maar het is ook belangrijk om een signaal te geven dat ons publiek gezondheidssysteem moet versterkt worden. Want als er één ding is dat deze gezondheidscrisis aantoont, dan is het wel het belang van een goed gefinancierde en openbare gezondheidszorg.”

Voorbeeld Spanje

De PVDA haalt de mosterd in het zwaar getroffen Spanje, waar parlementsleden van het linkse Unidas Podemos dezelfde maatregel hebben ingevoerd.

De volksvertegenwoordigers van de PVDA zelf leven al langer aan een gemiddeld werknemersloon, en dragen de rest van de zitpenningen af aan de sociale actiefondsen van de PVDA. In april zullen 38 parlementsleden van de PVDA uit de verschillende parlementen hun afdrachten schenken aan drie non-profit-organisaties die actief zijn op het terrein (het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen zonder Grenzen).