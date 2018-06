PVDA pakt uit met BV's in Antwerpen Roel Wauters

11 juni 2018

12u06

Bron: De Morgen 0 Ben Rottiers en Mitta Van der Maat komen bij de gemeenteraadsverkiezingen op voor de PVDA in Antwerpen. Beiden zijn bekend van tv, als Pol in 'FC De Kampioenen' en Maria in 'Familie Backeljau'. Ook de Belgisch-Algerijnse theatermaker Abdelkader Zahnoun doet mee.

PVDA stelt vandaag haar Antwerpse kieslijst voor. Nadat de eerste tien namen al werden gelost, wordt ook de rest van de lijst gepresenteerd. Volgens woordvoerder Jos D'Haese is er daarbij plaats voor mensen uit de vakbond, jongeren, maar ook de cultuurwereld.

De meest opvallende namen zijn de acteurs Ben Rottiers en Mitta Van der Maat. Rottiers, die Pol speelt in FC De Kampioenen, stond al bij de federale verkiezingen in 2014 al voor PVDA op de lijst. Het BV-effect bleek beperkt. Hij haalde met 2.030 voorkeurstemmen in de hele provincie geen resultaat dat er bovenuit stak.

Van der Maat komt voor het eerst op, al komt haar engagement niet uit de lucht vallen. Begin dit jaar praatte ze al de PVDA-nieuwjaarsreceptie in Antwerpen aan elkaar. De actrice speelde mee in 'Familie Backeljau', de vtm-reeks uit de jaren 90 van Luk Wyns. Ze was ook in verschillende theatergezelschappen actief.

Vertrouwde namen

Daarnaast staat ook Abdelkader Zahnoun, op de lijst. Hij was een van de eerste Maghrebijnse theatermakers in de Scheldestad. Hij is ook auteur van het boek 'De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen'.

Op de cruciale plaatsen plaatst PVDA vooral de vertrouwde namen. Nationaal voorzitter Peter Mertens staat helemaal aan kop. Zohra Othman en Mie Branders, die al een hele tijd meedraaien in de Antwerpse politiek, staan op plaatsen twee en drie. Dirk Van Duppen, zetelend gemeenteraadslid en actief bij Geneeskunde voor het Volk, zal de lijst duwen.