PVDA neemt niet meer deel aan formatiegesprekken: “Gedaan met kat- en muisspelletje” kg kv

12 juni 2019

12u43

Bron: Belga 0 VDA zal morgen niet ingaan op de uitnodiging van Elio Di Rupo en Paul Magnette (PS) voor een nieuw gesprek met het oog op de vorming van een regering voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap. Dat bevestigt woordvoerder Germain Mugemangango. Magnette is daar niet mee gediend. “De onderhandelingen zijn niet afgelopen, Raoul Hedebouw. Ze zijn nog niet begonnen”, schrijft hij vandaag op Twitter. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet, die vandaag praat met de PS-top, betreurde de “cinema” van PS en PVDA.

De tweede gespreksronde tussen PS en PVDA liep gisterenavond met een sisser af. De communisten zouden de PS verwijten een marketingspelletje te spelen door hen uit te nodigen, maar toch op een coalitie met MR aan te sturen. De socialisten roepen de PVDA dan weer op geen drogredenen te zoeken om haar verantwoordelijkheid te ontlopen.



“We hebben amper vier uur gepraat over een tiental essentiële en complexe onderwerpen. Bij elk thema zijn we akkoord over het principe en vragen we in detail te praten”, zegt Magnette. Ondanks de gespannen relaties heeft de PS de communisten morgen uitgenodigd voor een nieuw gesprek.

Les négociations ne sont pas terminées ⁦@RaoulHedebouw⁩, elles n’ont pas encore commencé. Nous avons parlé à peine 4h d’une dizaine de sujets essentiels et complexes. Sur chacun nous sommes d’accord sur le principe et demandons à débattre en détails https://t.co/BqdRDEoee0 Paul Magnette(@ PaulMagnette) link

De PVDA stuurt zijn kat. “We komen niet”, zei Raoul Hedebouw. “De PS zit al met het hoofd elders. De socialisten moeten stoppen met ons als onnozelaars te behandelen en ons respecteren.” Op de website van La Dernière Heure geeft Hedebouw meer uitleg bij de beslissing van zijn partij. “We doen niet langer mee met dit kat-en-muisspelletje”, zegt hij. “Ze hebben echt met onze voeten gespeeld. Het enige dat ze willen is bij de achterban hun beslissing legitimeren om met MR te gaan regeren.”

Volgens Hedebouw zijn de gesprekken stukgelopen op het idee van PVDA om in de komende legislatuur 40.000 sociale woningen te bouwen en de Europese begrotingsregels minder strikt te interpreteren.

PVDA is ook niet bereid om vanuit de oppositie een minderheidsregering van PS en Ecolo te steunen. “We zijn natuurlijk bereid om onze steun te verlenen aan goede maatregelen, dossier per dossier. Maar een blanco cheque tekenen om een regering gedurende vijf jaar te steunen, daar zeggen we duidelijk ‘neen’ tegen”, verklaart een PVDA’er aan La DH.

“Cinema”

Vandaag praat de top van de PS met een delegatie van Ecolo. Parallel met de onderhandelingen voor het Waals Gewest wordt er ook over de Franse Gemeenschap gepraat. Ecolo zal er de eigen voorstellen rond onderwijs, kinderopvang en cultuur toelichten.

"Al die zaken verdienen beter dan de cinema die ik gisteren heb gezien", zei Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet over de gespannen ontmoeting tussen PS en PVDA. Veel meer wou hij niet kwijt. "Ik ga niet in de val trappen door van deze zeer belangrijke ontmoeting een communicatieshow te maken", zei Nollet nog.