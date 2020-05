PVDA: “Maak van 8 mei opnieuw officiële feestdag” YV HAA

08 mei 2020

17u41

Bron: DM, PVDA 2 Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De uiterst linkse partij PVDA roept op om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag te maken. “Laten we die dag gebruiken om te herdenken, en om te waarschuwen”, zegt voorzitter Peter Mertens.

8 mei was tot 1974 een officiële feestdag in ons land, om de capitulatie van nazi-Duitsland te vieren. De herdenking van de oorlogsslachtoffers gebeurt nu enkel op 11 november, het einde van de Eerste Wereldoorlog. In onze buurlanden - Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk - wordt het einde van WOII op 8 mei wel nog uitgebreid herdacht.

De politieke partij PVDA wil dat 8 mei opnieuw een officiële feestdag wordt. “Uit de overwinning op de nazi-barbarij ontstonden de stelsels van sociale zekerheid, ontstond de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, werd de dekolonisatiebeweging in het Zuiden versterkt, en werd het racisme ontmaskerd als misdadige leer die leidt tot geweld en terreur. Maar het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren. Laten we 8 mei gebruiken om te herdenken, en om te waarschuwen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Ook historicus Koen Aerts is gewonnen voor het idee. In een interview met De Morgen zei hij: “Gezien de impact van de Tweede Wereldoorlog op onze maatschappij zou ik ook van 8 mei een feestdag maken”, zegt hij. “Op voorwaarde dat de herdenking geen simpel ritueel wordt met holle frasen en vlaggenvertoon.” Volgens Aerts is een herdenking een unieke kans om nieuwe inzichten uit geschiedkundig onderzoek met de bevolking te delen.

Lees ook:

Joodse David Wagman (89) dook tijdens WOII onder in Hekelgem: “Medisch onderzoek bij Duitsgezinde dokter bepaalde mijn leven” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.