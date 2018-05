PVDA: "Lidl vormt start van sociale lente. Het begint met één bedrijf en eindigt met veel grotere beweging" Redactie

01 mei 2018

14u22

Bron: Belga 11 PVDA ziet in het aanhoudende protest bij supermarktketen Lidl de start van een warme sociale lente. Dat zei voorzitter Peter Mertens in zijn speech op de Dag van de Arbeid. "Het begint met één iemand, met een bedrijf dat neen zegt, en het zal eindigen met een veel grotere beweging. We shall overcome."

"Vandaag zijn wij allemaal die van Lidl", opent Peter Mertens zijn toespraak aan het Antwerpse Zuid. "Bij Lidl hebben ze 'neen' gezegd. Niet één iemand. Maar velen. Heel velen. Als een lopend vuurtje. Winkels werden gesloten nog voor men een syndicale afgevaardigde had gezien."

Laten wij ook neen zeggen, roept Mertens op. "Want niemand houdt die zotte werkdruk vol tot aan zijn 67 jaar. Niemand. De maat is vol, en overal wakkert het vuur van het sociaal verzet aan. Bij AB InBev, bij Telenet, bij Brussels Airlines, bij DDS-Verko."

Establishment

Het establishment schrikt zich rot, maakt hij zich sterk. En regeringspartij N-VA is voor de PVDA'ers nog steeds de verpersoonlijking van dat establishment. Mertens leest zijn toehoorders een tweet van parlementslid Annick De Ridder voor: "Tijd voor politie en justitie om op te treden tegen dat krapuul", schreef zij maandag over de vakbondsleden. "Diezelfde Annick De Ridder had niet eens stemrecht gehad zonder het stakingsrecht, en had niet eens een weekend of verlofgeld gehad zonder de vakbonden", aldus Mertens.

Voor de komende lokale en nationale verkiezingen wil de voorzitter de voeten op de grond houden. "De peilingen waarin PVDA in Wallonië groter werd dan de PS waren het gevolg van een oververhitting", analyseert hij. "Intussen heeft de PS zich weer wat herpakt. Wij hebben het hoofd koel gehouden en onze lokale afdelingen uitgebouwd. Van daaruit moeten we nieuwe gezichten kunnen lanceren, zodat de partij minder afhankelijk wordt van mij en Raoul Hedebouw."

Doorbreken

Leedvermaak met de aanhoudende negativiteit rond de Antwerpse sp.a-lijst heeft hij niet. "In Antwerpen moeten wij vooral stemmen terugwinnen van de N-VA", zegt Mertens. "Die partij zal met haar harde economische beleid immers ook weer stemmen inpikken van CD&V en Open Vld."

Een resultaat van 10 à 11 procent bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen zou mooi zijn, vindt hij. "Daarnaast moeten we nu doorbreken in centrumsteden als Gent, Leuven, Hasselt en Turnhout", besluit de voorzitter.

Pensioen

In een toespraak in Luik haalde PVDA-kamerlid Raoul Hedebouw uit naar de plannen van de regering om een pensioen met punten in te voeren. Zo'n pensioen zal zorgen voor willekeur in het pensioenbedrag, zei Hedebouw. Hij meent wel dat het sociale verzet de regering aan het denken heeft gezet. "Daarboven beginnen ze schrik te krijgen". "En [minister van Pensioenen] Daniel Bacquelaine heeft het meeste schrik van allen", zegt Hedebouw.

Het indienen van zijn hervorming wordt telkens uitgesteld, zegt de PVDA'er, en in een recent interview zei de minister dat de hervorming niet noodzakelijk deze regeerperiode gestemd moet zijn.

Tijdens zijn 1 mei-toespraak vorig jaar kreeg Hedebouw een mes in het been. Dit jaar waren er geen incidenten.