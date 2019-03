PVDA-kandidaat over skiënde De Wever: “Laat hem de gevaarlijkste piste kiezen. Misschien, met wat geluk...” TT

11 maart 2019

10u59 0 “Laat die BDW alsjeblieft de meest gevaarlijke streng verboden skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, .... 🤗 Een mens mag altijd hopen.” Die opmerkelijke ‘wens’ postte Hasselts PVDA-kandidaat Tony Coppens gisteren op Twitter naar aanleiding van de skivakantie van Bart De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever was de afgelopen week met zijn gezin op skivakantie, net als veel andere politici. De Wever ging ook off-piste skiën, postte hij op zijn Facebookpagina met een foto erbij.

Een Twitteraar hekelde De Wevers post: “De man die het vorige week nog had over “pubers” (en daaraan gekoppeld “puberaal gedrag”) is zelf veel meer puber dan degenen (of toch een meerderheid onder hen) die betoogden in het kader van de klimaatcrisis. Oh, by the way, De Wever is zeker naar zijn ski-oord gevlogen?”



Tony Coppens, vorig jaar nog kandidaat-gemeenteraadslid voor de PVDA in Hasselt en vakbondssecretaris in SWT (het voormalige brugpensioen) bij het ABVV in Limburg, antwoordde daarop dat hij hoopt dat De Wever “de meest gevaarlijke streng verboden skipiste” kiest. “Misschien, met wat geluk, ...”, voegde hij er suggestief aan toe. De Wever was gisteren, toen Coppens het bericht postte, overigens al terug in het land.

Noch Coppens, noch de PVDA waren voorlopig bereikbaar voor commentaar.

Dat De Wever het off-piste skiën leek te promoten met de zin “Het mag niet, maar het is toch zo plezant”, leverde hem overigens ook kritiek op.

Laat die BDW alsjeblieft de meest gevaarlijke streng verboden skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, .... 🤗 Een mens mag altijd hopen. https://t.co/N2EelRcok1 Tony Coppens(@ CoppensTony) link