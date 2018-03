PVDA-kamerlid talmt te lang tijdens vragenuurtje, op deze manier legt Siegfried Bracke hem het zwijgen op ep

01 maart 2018

17u41

Bron: Belga 8 Kamerlid Siegfried Bracke heeft Kamerlid Marco Van Hees (PVDA) vandaag tijdens het vragenuurtje het zwijgen opgelegd. Bracke vond dat Van Hees zijn spreektijd te ver had overschreden, waardoor hij niet aan zijn vragen toekwam. Maar ook zijn repliek zag Van Hees in rook opgaan.

De PVDA'er wilde minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) aan de tand voelen over het dossier van de kernuitstap. Tijdens het vragenuurtje gelden daarvoor strikte regels. De spreker krijgt twee minuten om zijn vraag te stellen, de minister heeft twee minuten om te antwoorden, waarna de vraagsteller nog een minuut repliek krijgt. Het is allerminst zo dat die spreektijd constant op de seconde wordt afgeklokt.

Volgens Kamervoorzitter Bracke maakte Van Hees het echter te bont. Na een waarschuwing besliste Bracke de microfoon van Van Hees af te sluiten, terwijl hij zijn eigenlijke vragen nog niet had gesteld. De verongelijkte PVDA'er was daarover niet te spreken. Hij bleef nadien ook gewoon rechtstaan terwijl minister Marghem aan het woord was. Bracke riep hem ook tweemaal formeel tot de orde.

Dat de voorzitter de microfoon van een vraagsteller laat afsluiten, gebeurt niet alle dagen, maar is zeker geen primeur. Dat Van Hees nadien ook geen repliektijd kreeg, is daarentegen zelden gezien.