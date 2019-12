PVDA haalt 100.000 handtekeningen voor hogere pensioenen: ‘burgerwet’ of communicatiestunt? Roel Wauters

11 december 2019

21u23

Bron: De Morgen 8 Met 100.000 handtekeningen wil PVDA de verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro op de agenda zetten in het federaal parlement. Maar waarom dient de partij niet gewoon een wetsvoorstel in?

Het is een nieuwigheidje sinds deze legislatuur. Om de burgers meer te betrekken bij de politiek, werden de procedures aangepast zodat zij rechtstreeks hun zegje kunnen doen in het parlement.

25.000 handtekeningen, verdeeld over Vlaanderen, Brussel en Wallonië, volstaan om een prangende kwestie op de agenda te krijgen van de Kamer. Burgers kunnen dan zelf ook het woord nemen in het parlement.



PVDA nam de gelegenheid te baat en verzamelde 100.000 handtekeningen om het minimumpensioen tot 1.500 euro netto op te trekken. Vanochtend gingen ze die ook officieel indienen. PVDA wil zo haar ‘burgerwet’ op tafel leggen in het parlement.

‘Kunnen ons niet meer negeren’

Alleen klopt die term ‘burgerwet’ niet helemaal. Via de gevolgde procedure kan enkel een thema worden aangekaart en besproken. Het komt de parlementsleden (of eventueel de leden van de regering) toe om wetteksten in te dienen. Meer nog, PVDA diende vorige legislatuur een wetsvoorstel over hogere minimumpensioenen in, maar dat werd niet besproken.

“Met 100.000 mensen achter ons, kunnen ze ons niet meer negeren”, maakt fractieleider Raoul Hedebouw zich sterk. “We voeren zo de druk ook op op de federale onderhandelaars.”

Sceptisch

De andere partijen reageren sceptisch. “Als ik een petitie houd over lagere belastingen haal ik allicht ook de nodige handtekeningen”, zegt Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert. “De vraag is hoe je zoiets betaalt.” Zijn N-VA-collega Peter De Roover: “Dit is geen burgerinitatief, maar een partij-initiatief gesteund door burgers. PVDA voert vooral propaganda.”

Zelfs bij de sp.a vinden ze de werkwijze van PVDA niet de juiste. “We willen ook hogere pensioenen, maar zetten alles op alles aan de onderhandelingstafel bij de formatie. Daar hebben we echt kans op slagen”, zegt Meryame Kitir.

Debat

Het is nu aan de fractieleiders om samen te beslissen wat er verder gebeurt met het initiatief van de PVDA. De verwachting is dat er een debat komt in de Kamercommissie Sociale Zaken. Maar een wet komt er dus allicht niet.

Meer over PVDA

politiek