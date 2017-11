PVDA: "Guy Verhofstadt betrokken in dossier Paradise Papers" Redactie

19u03 0 BELGA Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt, voorzitter van de liberale fractie in het Europees parlement, is in het verleden bestuurder geweest bij een groep die voorkomt in de Paradise Papers. Dat zegt de PVDA.

"In het Europees parlement spelt Verhofstadt de les aan iedereen. Maar als bestuurder van de holding Exmar kreeg hij 60.000 euro per jaar. Waarom heeft hij nooit bezwaar gemaakt tegen de schimmige offshore-constructies van dochter Exmar Offshore Ltd. op de Bermuda’s?", vraagt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, zich af.

In de database van de Paradise Papers duikt de naam op van Nicolas Saverys en de onderneming Exmar Offshore Ltd, waar hij bestuurder is. Saverys is ook CEO van de moederonderneming en Antwerpse rederij Exmar, een bedrijf dat zelf weliswaar niet in de Paradise Papers opduikt. Guy Verhofstadt was tot april 2016 bestuurder van Exmar. Verhofstadt zegt tegenover VTM Nieuws zelf geen weet te hebben van verdachte filialen die opduiken in de Paradise Papers.

"Hij kreeg 60.000 euro per jaar om dat te weten"

"Exmar Offshore is niet alleen gericht op de industriële offshoreactiviteiten van de groep, het baggeren, maar gaat ook in strikte belastingtermen over een offshorebedrijf", zegt Peter Mertens van de PVDA. "De maatschappij staat in de geconsolideerde rekeningen van de groep Exmar op de lijst van dochterondernemingen. Ex-bestuurder Guy Verhofstadt kan dus moeilijk beweren dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze maatschappij. Hij was bestuurder, de activiteiten van Exmar Ofsfshore Ltd. stonden in de rekeningen, en hij kreeg als bestuurder jaarlijks 60.000 euro om dat te weten."

Verhofstadt ontving tussen 2010 en 2016 jaarlijks € 50.000 euro aan vaste vergoedingen en nog eens € 10.000 als lid van het renumeratiecomité voor zijn bestuursmandaat bij Exmar, zo tonen de rekening van het bedrijf aan.

"Hypocriet"

"Hoe hypocriet kan je zijn", vraagt Mertens zich af. "In 2015 viel hij uit tegen de Griekse premier. 'Er moet een einde komen aan de privileges van de reders', riep Verhofstadt toen tegen de Grieken. Maar op datzelfde moment was hij dus bestuurder van rederij Exmar die zichzelf het privilege toemat om belastingen te ontwijken in de Bermuda’s via Exmar Offshore Ltd."

"Meer nog: na de onthullingen van de Panama Papers in 2016 ging Verhofstadt fel tekeer tegen belastingparadijzen: 'Het is nog steeds te gemakkelijk voor bedrijven en individuen om in het buitenland belastingen te ontwijken. Dat moet stoppen', zei hij toen. Woorden en daden zijn blijkbaar twee geheel verschillende zaken voor de man."