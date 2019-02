PVDA gaat voor gratis huisarts en minimumpensioen van €1500 FVI

24 februari 2019

16u35

Bron: Belga 0 De PTB/PVDA heeft het startschot gegeven van haar campagne voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei. Voor een 400-tal partijmilitanten hebben nationaal voorzitter Peter Mertens, Raoul Hedebouw en enkele kandidaten het programma van de partij voorgesteld. "Een programma met 840 concrete en positieve voorstellen, met de groeiende kloof tussen arm en rijk, koopkracht, klimaat en eerlijke belastingen als grote thema's", aldus Peter Mertens. "Dit is het jaar van 26 mei, en op 26 mei zullen wij het parlement wakker schudden.”

Ereloonsupplementen

"Er zijn duizenden patiënten die in het ziekenhuis meer dan 5.000 euro extra betalen, omdat dure specialisten absurde ereloonsupplementen aanrekenen", zei Peter Mertens. "Van mij mogen neurochirurgen en hartspecialisten goed hun boterham verdienen, maar dat een heel kleine groep specialisten dubbel of driedubbel zoveel verdient als onze premier, dat is niet normaal. Betaal ze zoals universiteitsprofessoren, met een professor-loon, met een premier-grens als maximum, dat levert de ziekteverzekering 700 miljoen euro op."

Pensioenen

De PVDA stelt ook voor om te ereloonsupplementen niet langer toe te laten, en het remgeld bij de dokter af te schaffen, zodat iedereen gratis naar de huisarts kan.

Ook het pensioen moet aangepakt worden, aldus de voorzitter: "Er wordt gezegd dat wij een beter pensioenstelsel hebben dan in het buitenland maar de waarheid is dat onze pensioenen 40 procent lager liggen dan in de buurlanden, ook na 25 jaar sociaaldemocratische ministers van pensioenen. De waarheid is dan een gemiddeld pensioen in ons land vandaag niet eens 1200 euro bedraagt. Hoe kun je daar nu van leven? Wij willen een pensioen van minimum 1.500 euro netto voor iedereen. Ook moet de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen dicht. Wij willen dat ouderschaps- en zorgverlof meetellen voor het pensioen, en wij willen dat vrouwen na 40 jaar werken een volledig pensioen krijgen."

Klimaatcrisis

De klimaatcrisis kreeg ook een prominente plaats in het verkiezingsprogramma. "Wat is er met de bankencrisis gebeurt?" vroeg Peter Mertens. "Ze is serieus genomen, er is snel veel geld voor gemobiliseerd, en ze hebben de factuur nadien naar de verkeerde mensen doorgeschoven. Wat moeten we dan doen met de klimaatcrisis? We moeten ze serieus nemen, we moeten er veel geld voor mobiliseren, en we moeten zorgen dat de factuur deze keer bij de juiste mensen aankomt."

De PVDA/PTB pleit voor zware investeringen, 10 miljard per jaar nodig: "Wij willen dat de privé elk jaar 5 miljard euro investeert in de vernieuwing van haar productie. En wij willen dat er een publieke Klimaatinvesteringsbank komt, die ook elk jaar 5 miljard euro publiek geld investeert. In beter openbaar vervoer. In betaalbare hernieuwbare energie. In wetenschappelijk onderzoek. In isolatie van woningen en gebouwen. Om dat te doen zullen we moeten breken met de begrotingsdogma's van de Europese Unie."

Geen nieuwe koolstoftaks, maar bindende normen voor grootvervuilers, en geen rekeningrijden maar eerst zorgen voor uitstekend en betaalbaar openbaar vervoer, zijn twee andere strijdpunten. Net zoals eerlijke belastingen dat zijn voor de PVDA/PTB.

Kritiek op de regering

"Wat heeft deze regering gedaan?" klonk het. "Deze regering heeft miljarden door de ramen gegooid, naar de aandeelhouders. Ze heeft de belastingen voor het grootbedrijf verlaagt. Dat hebben ze dan 'taks-shift' genoemd. En dan bleek er een gat in de begroting te zitten, en dan moest de btw op elektriciteit naar boven, moesten we langer werken, en moesten de langdurig zieken opgejaagd worden."

"Het is tijd dat multinationals eerlijk hun belasting betalen", ging de voorzitter verder. "KBC Bank heeft 0,7 procent belastingen betaald op 1 miljard euro winst. Dat is een fiscaal cadeau van 350 miljoen euro. Of Arcelor-Mittal, de grootste CO2-uitstoter van het land. 475 miljoen euro winst, belastingtarief: 0 procent. Dat is een fiscaal cadeau van 161 miljoen euro. Dat is niet meer normaal."

"De kaarten voor de PVDA hebben nog nooit zo goed gelegen", besloot Mertens. "Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn we doorgebroken in alle grote steden. In mei staan we voor onze doorbraak in het parlement.”