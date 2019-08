PVDA enige partij die stemming wil over kandidatuur Reynders als eurocommissaris kg

30 augustus 2019

12u24

Bron: Belga 0 De PVDA was vandaag de enige partij die in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen een stemming vroeg over de voordracht door de regering in lopende zaken van Didier Reynders als Eurocommissaris. Premier Charles Michel verdedigde in de commissie de procedure die gevolgd werd bij de voordracht. Commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V) wees erop dat de vraag van PVDA’er Raoul Hedebouw zonder voorwerp was omdat de commissie vandaag niet kan stemmen over een eventuele motie over de voordracht.

Premier Charles Michel herhaalde dat de regering de procedure heeft gevolgd die sinds 30 jaar toegepast wordt. Hij wees ook naar de jurisprudentie van de Raad van State over lopende zaken. De aanduiding van Marianne Thyssen (CD&V) vijf jaar geleden gebeurde ook in lopende zaken, merkte hij op.



Voor de voordracht van Reynders aan de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vonden informele contacten plaats met meerdere democratische partijen, verduidelijkte hij nog. Michel benadrukte dat een Europees commissaris in zijn functie zijn land noch zijn partij vertegenwoordigt.

“Lopende ministers”

Vlaams Belangfractieleidster Barbara Pas merkte op dat de ministers in lopende zaken steeds meer ministers zijn die weglopen van de zaken. Ze was er niet van overtuigd dat de voordracht van kandidaat-commissaris dringend was. Een uitnodiging voor een voordracht is geen verplichting. Een lidstaat kan immers de zetel tijdelijk leeg laten. Een regering in lopende zaken moet zich terughoudend opstellen, en dus was volgens Pas best eerst het parlement geraadpleegd.



Hugues Bayet (PS) erkende dat Didier Reynders niet het profiel heeft die zijn partij gewenst had. De PS pleit voor een grondig debat over het Europees beleid, zei hij.