PVDA-dokter Dirk Van Duppen (63) overleden Astrid Roelandt Jan Aelberts

31 maart 2020

13u01 52 Pvda-dokter Dirk Van Duppen is gisteravond overleden in intieme kring. Van Duppen leed aan pancreaskanker. Hij werd 63.

Als arts van Geneeskunde voor het Volk in Deurne verwierf Van Duppen nationale bekendheid met zijn voorstel om het Nieuw-Zeelandse kiwimodel ook in de Belgische gezondheidszorg toe te passen. Dat lukte gedeeltelijk. Daarnaast was hij ook één van de drijvende krachten van het verzet tegen het Lange Wapperviaduct. Vorige zomer kreeg hij het fatale verdict: pancreaskanker.



Hoewel aangeslagen, zat Van Duppen ook nadien niet stil. Hij begon aan een laatste boek “Zo verliep de tijd die me toegemeten”, dat intussen al in vijfde druk is. Begin februari werd hij nog gelauwerd voor een bomvolle Roma, wat hem zichtbaar ontroerde. Zaterdag wordt hij begraven in intieme kring.

