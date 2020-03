PVDA-dokter Dirk Van Duppen (63) overleden: “Hij wijdde zijn leven aan het meest nobele” Astrid Roelandt Jan Aelberts HAA

31 maart 2020

13u01 158 PVDA-dokter Dirk Van Duppen is maandagavond overleden in intieme kring. Van Duppen leed aan pancreaskanker. Hij werd 63.



Als arts van Geneeskunde voor het Volk in Deurne verwierf Van Duppen nationale bekendheid met zijn voorstel om het Nieuw-Zeelandse kiwimodel voor de financiering van geneesmiddelen ook in de Belgische gezondheidszorg toe te passen.

Dit systeem houdt in dat de overheid door openbare aanbestedingen lagere prijzen voor geneesmiddelen afdwingt, waarna alleen het goedkoopste medicijn via de ziekteverzekering wordt terugbetaald. Het lukte hem gedeeltelijk om het model ook in ons land te lanceren: in april 2005 werd een afgeslankte versie van het kiwimodel door het Belgische parlement aangenomen. De aanbesteding gebeurde alleen voor een aantal generische geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil.

Van Duppen was daarnaast ook één van de drijvende krachten van het verzet tegen het Lange Wapperviaduct, een lang dubbeldekviaduct over het noorden van Antwerpen.

Vorige zomer kreeg de arts het fatale verdict: pancreaskanker. Hoewel aangeslagen, zat Van Duppen ook nadien niet stil. Hij begon aan een laatste boek ‘Zo verliep de tijd die me toegemeten’, dat intussen al in vijfde druk is. Begin februari werd hij nog gelauwerd voor een bomvolle Roma, wat hem zichtbaar ontroerde. Diezelfde periode gaf Van Duppen samen met zijn zoon Sam (30) nog een pakkend interview in deze krant.

“Omringd door familie, is dokter Dirk Van Duppen thuis in Deurne zachtjes heengegaan”, bevestigt de uiterst linkse partij PVDA in een persbericht. “Na een leven vol engagement, inzet voor anderen en verzet tegen onrecht gaf hij zijn vertrouwen in de solidariteit en in de toekomst voorgoed aan ons door.”

“Hij wijdde zijn leven aan het meest nobele: de zorg voor de medemens. Dirk was ook een man van de wetenschap. In zijn boek ‘De supersamenwerker’ onderbouwde hij de idee dat de mens een sociaal wezen is. De vele uitingen van kleine en grote hulp in deze coronatijden zag Dirk dan ook met blijde ogen aan als bewijs van het solidariteitsgevoel van de mens”, aldus nog de partij.

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft ter herdenking van Van Duppen een in memoriam geschreven. “Hoe zot is dat, ja. Dat in deze tijden van onmeetbare gezondheidscrisis juist nu de meest onvermoeibare voorvechter voor toegankelijke geneeskunde ons verlaat. Maar wat jij achterlaat is des te mee hoop, liefde, de keuze voor het meest nobele, de zorg voor de medemens. Je hebt getoond hoe een mens zo gewoon zo bijzonder kan zijn.” De volledige tekst kan je hier lezen.

Dirk Van Duppen wordt zaterdag in intieme kring begraven in Deurne.