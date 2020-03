PVDA dient wetsvoorstel in: "Geen regering, geen loon" ARA

07 maart 2020

00u00 2 De PVDA dient een wetsvoorstel in om te knippen in de lonen van ministers, parlementsleden én de partijdotaties, als de regeringsonderhandelingen te lang aanslepen. “Het is gemakkelijk om alles te blijven blokkeren als je daar zelf de gevolgen niet van draagt.”

Nu de onderhandelingen over een nieuwe federale regering al 9 maanden aanslepen, is het volgens PVDA tijd voor een nieuwe stok achter de deur. De partij dient in de Kamer een wetsvoorstel in dat politici zelf het gelag laat betalen. “Het is niet normaal dat de blokkering vandaag geen enkel gevolg heeft en politici gewoon doorbetaald worden”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. Volgens zijn voorstel zouden de lonen van ministers en parlementsleden en de partijdotaties na 6 maanden onderhandelen maandelijks met 10% verminderen, tot ze na 12 (voor parlementsleden) tot 14 maanden (voor ministers) terugvallen op het niveau van een doorsnee loon (3.053 euro bruto). De partijdotaties zouden na 15 maanden volledig wegvallen.

Kleine partijen

Hoewel de druk zo wel opgevoerd kan worden, maakt politicoloog en expert partijfinanciering Bart Maddens (KU Leuven) toch enkele kanttekeningen bij het voorstel. “Dit is een blinde maatregel die vooral de kleine partijen (waaronder ook de PVDA, red.) treft”, aldus Maddens. “Zij kunnen in de problemen komen om bijvoorbeeld lonen of huur te betalen, nochtans hebben zij vaak het minst schuld aan de impasse. Daarnaast loop je het risico dat de ministers in lopende zaken het dan voor bekeken houden of overstappen naar de regionale regering of naar de privé. Er was nu al een leegloop met bijvoorbeeld Reynders en Michel, maar dat zou nog versterkt kunnen worden. Dat zou de continuïteit van de overheid in het gedrang brengen. Mij lijkt het beter om na een bepaalde termijn automatisch naar nieuwe verkiezingen te gaan. Dat is een sterkere stok achter de deur.” De kans dat het PVDA-voorstel voldoende steun krijgt in de Kamer is klein.