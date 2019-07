PVDA dient klacht in tegen Kris Van Dijck (N-VA) Rob Van herck

15 juli 2019

19u36

Bron: VTM Nieuws 0 PVDA dient in het Vlaams Parlement een klacht in tegen N-VA’er Kris Van Dijck. Dat bevestigt Jos D’Haese aan VTM NIEUWS. Van Dijck was heel even voorzitter van dat parlement, maar nam op 11 juli ontslag na een artikel in P-Magazine over sociale fraude.

De klacht van de links-radicalen moet in de plenaire vergadering besproken worden, maar de eerstvolgende zitting vindt normaal pas plaats op 23 september. Het parlement moet dan beslissen of er een deontologische commissie wordt opgericht, waarin de klacht wordt behandeld.



Volgens P-Magazine zou Van Dijck namelijk via het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hebben geprobeerd om een escorte een voorkeursregeling te geven.



De deontologisch commissie moet dan uitmaken of Van Dijck iets deed dat in strijd was met de deontologische code van het Vlaams Parlement. Als de commissie zou oordelen dat Van Dijck de regels overtrad, krijgt hij hoogstwaarschijnlijk enkel een blaam.