PVDA-borden in Hasselt beklad met hakenkruis en opschrift "De Congo is van ons linkse rat" mvdb

29 augustus 2018

20u33

Bron: TV Limburg 7 Twee verkiezingsborden van de extreemlinkse PVDA zijn in Hasselt beklad, zo meldt TV Limburg. Op een bord met daarop de foto van de plaatselijke lijsttrekker Kim De Witte hebben onbekenden de boodschap 'De Congo is van ons, linkse rat!' aangebracht. Op een ander bord staat een hakenkruis.

De PVDA-politicus is aangedaan door het vandalisme en wil klacht indienen bij de politie. In de nasleep van het racistische incident op Pukkelpop, waar enkelen 'Handjes kappen, de Congo is van ons' zongen, verklaarde De Witte dat zijn partij een debat wil aangaan over het koloniale verleden van België.



Hij kijkt daarbij ook naar zijn eigen stad. Aan het Dusartplein staat, zoals op vele plekken in het land, een standbeeld voor Leopold II, de vorst die een schrikbewind voerde in zijn Congo-Vrijstaat, de kolonie die hij later aan België schonk. De rubberhandel werd er gerealiseerd door de wrede uitbuiting van de plaatselijke bevolking.



Sinds dit jaar staat er een infobord waar er in bedekte termen wordt gerept over Leopold II. De Witte heeft zijn bekladde verkiezingsborden inmiddels vervangen.