Puzzel lijkt klaar: Jambon wil morgen nieuwe landingspoging ondernemen HR SPS

28 september 2019

15u52

Bron: Belga 30 Binnenland Terwijl op de achtergrond op het Martelaarsplein de Belgische onafhankelijkheidsstrijd van 1830 is herdacht, gingen de toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld vandaag rond 15.30 uur opnieuw rond de tafel zitten over de formatie van de Vlaamse regering. Morgen zou formateur Jan Jambon dan een nieuwe landingspoging willen ondernemen.

Vandaag hebben technische werkgroepen zich gebogen over cijferwerk en begrotingspistes. Tegelijk heeft formateur Jan Jambon deze namiddag doorlopend gesprekken en contacten gehad met partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V). Omdat CD&V-toponderhandelaar Hilde Crevits vandaag niet mee kon onderhandelen vanwege de trouw van haar zoon, is min of meer afgesproken om vandaag niet door te duwen in de onderhandelingen. De verwachting is dat de onderhandelaars het vandaag niet overdreven laat maken.

Op die manier lijkt morgen een beetje D-Day te gaan worden. Naar verluidt zouden de onderhandelaars vanaf ‘s morgens - 9 uur, is te horen - aan tafel gaan. Bedoeling is om dan zo ver mogelijk te geraken en, indien mogelijk, te finishen. Of die finish ook gehaald wordt, is afwachten, maar stilaan lijkt de puzzel wel klaar om gelegd te worden.

Eigenlijk had het regeerakkoord er al moeten liggen, maar de onderhandelaars raakten het nog niet eens over de cent. Hier kan je lezen wat we al weten over het Vlaamse regeerakkoord.

