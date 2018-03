Pure kafka: goedgekeurde wet blijkt na 17 jaar nog niet aangepast TK

16 maart 2018

06u18

Bron: Belga 0 De Kamer heeft gisteren unaniem, op een tegenstem van PVDA na, een voorstel goedgekeurd waardoor de gewesten bevoegd worden voor het uitgavenplafond bij de lokale verkiezingen. Die beslissing werd eigenlijk zeventien jaar geleden al goedgekeurd in het kader van het Lambermontakkoord, maar door een vergetelheid werd de bijzondere wet nooit aangepast.

Toen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde sleutelen aan de limieten op het vlak van de uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de Raad van State dat de federale overheid daarvoor nog steeds bevoegd is. Tot ieders verrassing, want iedereen ging ervan uit dat de gewesten al jaren bevoegd zijn. Blijkbaar werd die bevoegdheidsoverdracht nooit doorgevoerd.

"Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet", zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). Omdat er sprake is van een aanpassing aan een bijzondere wet, is daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig. Dat bleek echter geen probleem. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië immers al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen.