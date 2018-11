Puigdemont stelt boek voor op Boekenbeurs RPM

11 november 2018

16u13

Bron: Belga 0 Een van de opmerkelijkste gasten op de slotdag vandaag van de Boekenbeurs in Antwerp Expo was de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Puigdemont kwam er het boek "De Catalaanse crisis" voorstellen dat hij samen met de Belgische journalist Olivier Mouton tot stand bracht. N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever verzorgde de inleiding.

"De Catalaanse crisis", met als ondertitel "Een kans voor Europa", heeft volgens Puigdemont als doel om de gebeurtenissen van het voorbije jaar in Catalonië uit te leggen aan buitenstaanders. "Liefde op het eerste gezicht kan misschien, maar deze crisis begrijpen met één klik niet", aldus Puigdemont, die nog steeds in een soort van ballingschap in ons land verblijft. "Er is een propagandaoorlog aan de gang en het vergt een zekere inspanning om onze complexe situatie te begrijpen."

Puigdemont wil naar eigen zeggen onder meer duidelijk maken dat hij steeds pacifistisch te werk is gegaan en "nooit op de weg wil belanden die leidt tot confrontatie". "Veel belangrijker dan de vraag om onafhankelijkheid is die om vrijheid en democratie", stelt hij ook.

Inleiding van De Wever

De Wever kwam zijn persoonlijke vriend zondag een hart onder de riem steken en de vervolging van Catalaanse politici aanklagen. Hij noemde het “onvoorstelbaar” dat Puigdemont nog steeds een proces boven het hoofd hangt in Spanje en dat er nog tal van Catalaanse politici in de cel zitten voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de nasleep daarvan."Een grondwet dient om de burgers te beschermen tegen de macht van de staat en niet omgekeerd", vindt hij. "Je kan je de vraag stellen wie daar nu juist de grondwet geschonden heeft: de Catalanen die in de cel zitten of zij die hen daar hebben geplaatst. Een grondwet dient toch om het recht op vrije meningsuiting, vergadering en vreedzaam protest te beschermen?"