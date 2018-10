Puigdemont opent tentoonstelling over Catalaanse strijd in Vlaams Parlement: "Opnieuw een grote merci voor Vlaanderen" ADN

10 oktober 2018

13u16

Bron: Belga 0 De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft vandaag in het Vlaams Parlement een fototentoonstelling over de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd geopend. Het is opnieuw een bewogen periode voor Puigdemont, nu de Catalaanse separatisten hun meerderheid in het parlement kwijtraken, onder meer omdat hij weigert zich te laten vervangen.

'De Stembusrevolutie' is een reizende tentoonstelling van de Catalaanse fotografe Dolors Gibert, met beelden van 2010 tot nu. Op initiatief van de N-VA-fractie zijn de foto's de komende twee weken te zien in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement.

De expo werd geopend door een dankbare Carles Puigdemont. "Opnieuw een grote merci voor Vlaanderen", zei de voormalige minister-president. "Als we de volgende generaties vertellen over deze episode in de Catalaanse geschienis, zullen we ook over Vlaanderen vertellen."

Reactie van Spanje?

Parlementsvoorzitter Jan Peumans verwacht deze keer geen reactie van Spanje, zoals toen hij een brief schreef naar de voormalige Catalaanse parlementsvoorzitter, die in een Spaanse cel zit. "Dit is geen officiële ontvangst, zoals van een regeringsleider in functie", zei Peumans. "Hij is hier welkom, net zoals iedereen welkom is in het parlement. Ook Marine Le Pen en Geert Wilders kwamen hier bijvoorbeeld al over de vloer."

Strijdvaardig

De Catalaanse separatisten worden net deze week geconfronteerd met het verlies van hun meerderheid in het parlement. De meer gematigde ERC heeft ermee ingestemd dat er voor zijn geschorste parlementsleden vervangers zouden komen. JuntsXcat weigert dat en wil dat onder meer Puigdemont via volmacht kan blijven stemmen. De stemmen van de JuntsXcat-leden in het buitenland zijn nu geblokkeerd door een gerechtelijke beslissing.

Puigdemont toont zich strijdvaardig in Brussel. "Het Catalaanse volk heeft ons een meerderheid gegeven. Daar kan een rechter niet tegen in gaan, dat is illegaal. Dit toont eens te meer aan dat wij een ander soort democratie willen zijn."

