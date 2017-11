Puigdemont en zijn ministers vrij onder voorwaarden Wouter Hertogs IB

00u01

Bron: VRT, eigen berichtgeving 4 AFP Carles Puigdemont op straat in Brussel. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers worden vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Dat meldt de VRT.

De vijf Catalanen boden zich deze morgen aan bij de federale gerechtelijke politie en werden de hele dag ondervraagd door de onderzoeksrechter die moet beslissen wat er met het Europese aanhoudingsbevel tegen hen moet gebeuren.

De rechter oordeelde dat de vijf onder voorwaarden vrij kunnen blijven in afwachting van een beslissing ten gronde.

Voorwaarden

De voorwaarden waar Puigdemont en zijn ministers aan moeten voldoen zijn als volgt: het is hen ten eerste verboden het land te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter. Daarnaast moeten zij een vast verblijfsadres hebben en zich in persoon aanbieden bij elke procesbehandeling waarvoor zij worden uitgenodigd door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

24 uur de tijd

Deze ochtend boden de afgezette Catalaanse minister-president en vier van zijn ministers zich aan in het politiekantoor in de Koningsstraat in Brussel waar ze officieel van hun vrijheid werden beroofd om 9.17 uur. De onderzoeksrechter had dus tot morgenvroeg om 9u17 de tijd om een beslissing te nemen.

Drie opties

De onderzoeksrechter kon weigeren om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren, wat inhield dat ze zouden worden vrijgelaten en niet worden overgeleverd. Optie twee was de aanhouding van het kwintet, waardoor ze naar de gevangenis zouden worden overgebracht. Optie drie was een vrijlating onder voorwaarden.

De volgende stap in de procedure is de verschijning van de betrokkenen voor de raadkamer in Brussel binnen de vijftien dagen.