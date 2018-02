Puigdemont duldt duidelijk geen pottenkijkers in Waterloo FT

20 februari 2018

14u12

Bron: Google Street View 0 De Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont duldt geen pottenkijkers. Hij huurt nu al een maand een villa in Waterloo, maar die is niet langer zichtbaar op Google Street View. Puigdemont liet z'n huis onherkenbaar maken.

Dat Puigdemont niet van plan is snel ons land te verlaten, werd duidelijk toen begin deze maand bekend raakte dat hij een huis zou huren in ons land. Het werd uiteindelijk een riante villa in Waterloo waar Puigdemont nu bijna een maandje huist. Hij betaalt er 4.400 euro voor per maand. Voor dat geld hebben hij, z'n vrouw en twee kinderen zes slaapkamers, drie badkamers, een sauna, garage voor vier wagens, een terras van honderd vierkante meter en een tuin van tien are. Het huurcontract sloot hij af via een van zijn adviseurs en goede vriend.

Het nieuws verscheen in binnen- en buitenlandse media, mét foto's van het huis aan de Rue de l'Avocat. En dat heeft Puigdemont en zijn entourage allicht doen beslissen zijn woning te blurren. Wie nu een kijkje neemt op Google Street View, ziet enkel nog een wazige vlek.

Een huis onherkenbaar maken, kan trouwens iedereen. Surf op Google Maps naar je huis, navigeer met je cursor zodat het huis mooi in het midden van het scherm staat. Klik rechts onderaan op de kleine lettertjes: 'Een probleem melden' en geef aan wat u precies verwijderd wil zien en waarom. Het kan wel enkele weken duren vooraleer u antwoord krijgt. Vooral beroemdheden maken gretig gebruik van de functie.