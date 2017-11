Puigdemont dineert bij N-VA-Kamerlid TT

08u40

Bron: Belga, Twitter 6 BELGA_HANDOUT Parys (2e r.) samen met Puigdemont (r.) en enkele andere gasten.lorin Voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont en de andere voormalige ministers die in België verblijven hebben gisterenavond gedineerd bij Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA). "Het was geen politieke, maar een vriendschappelijke avond", zegt Parys over het etentje.

Carles Puigdemont hield lange tijd vol geen contact te zoeken met Belgische of Vlaamse verkozenen. "Ik weet niet of dit de eerste keer was", zegt Parys. "Ik heb gewoon een aantal mensen die ik ken uitgenodigd en we hebben een gezellige avond gehad. Voor hen was het belangrijk dat ze eens ontspannen konden eten."

Het gezelschap sprak onder meer over de kiesstrijd in de Catalaanse stad Gerona. "Daar is tientallen jaren een socialist aan de macht geweest, tot de partij van Puigdemont er is binnengebroken. Dat inspireert me natuurlijk wel voor de verkiezingen in Leuven (waar Parys lijsttrekker wordt voor N-VA, red.)."

Geen toelating gevraagd

Het parlementslid heeft naar eigen zeggen geen toelating gevraagd aan de N-VA-top voor het etentje. "Ik heb niet de gewoonte om aan Bart De Wever te vragen welke vrienden ik uitnodig", zegt hij. "Maar ik steun het recht van het Catalaanse volk om zelf te kiezen hoe ze verder willen samenleven."

"Die mensen zijn geen terroristen of misdadigers, ze praten met wie ze willen", is te horen bij de woordvoerder van partijvoorzitter Bart De Wever.

Om 14 uur verschijnen de Catalaanse ministers voor de raadkamer in Brussel.

Gisterenavond hadden we een paar vrienden op bezoek. Vandaag duimen we voor hen. ✌️ pic.twitter.com/plZ5efxtd6 Lorin Parys(@ lorinparys) link