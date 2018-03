Puigdemont dient in België klacht in tegen Spaanse televisiezender na onderschepte privéberichten ADN

29 maart 2018

16u10

Bron: Belga 1 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en de gewezen minister Toni Comín hebben gisteren in Leuven een klacht ingediend tegen Telecinco, de Spaanse televisiezender die eind januari sms'en openbaar maakte die de twee naar elkaar verstuurden.

De klacht is bedoeld om het recht op de geheimhouding van privécommunicatie te beschermen, zeggen hun advocaten Christophe Marchand en Paul Bekaert vandaag.

De feiten dateren van 30 januari 2018. Comín woonde toen een bijeenkomst van N-VA bij in Leuven, waar Telecinco zijn telefoonscherm filmde. De zender kon zo de hand leggen op de inhoud van sms'jes die hij van Puigdemont kreeg. In de sms'jes die Telecinco vervolgens openbaar maakte, zei de voormalige minister-president dat Madrid had gewonnen. "We zien de laatste dagen van een republikeins Catalonië", stelde een berichtje. "Het plan van Moncloa (de residentie van de Spaanse premier in Madrid, red.) heeft gewonnen." In een ander bericht klonk het: "Ik veronderstel dat het duidelijk is: het is over. De onzen hebben ons opgeofferd. Of toch zeker mij."

Puigdemont betreurde de lekken in de pers, maar bevestigde de echtheid van de sms'en. Hij erkende dat hij een moment van twijfel had gekend door het uitstel van zijn aanstelling, maar weerlegde dat hij de strijd opgaf.

Onderzoek

Gisteren hebben Carles Puigdemont en Toni Comín dan een klacht ingediend tegen Telecinco, in Leuven. "Het Belgische en het Spaanse strafrecht beschouwen het onderscheppen en verspreiden van privécommunicatie als een inbreuk. Wij zijn ervan overtuigd dat de feiten waartegen klacht werd ingediend zullen worden onderzocht, en dat de personen die schuldig bevonden worden strafrechtelijk gestraft zullen worden", stellen hun advocaten.

"De toewijding van onze cliënten aan de vrijheid van meningsuiting is altijd een constante geweest in hun persoonlijke, professionele en politieke carrière. Deze klacht is niet bedoeld om dit fundamentele recht te ondermijnen, maar om een recht te beschermen dat even belangrijk is in een vrije en democratische samenleving, het recht op de geheimhouding van privécommunicatie", concluderen Marchand en Bekaert.