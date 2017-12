Puigdemont: "Aan Juncker en alle vrienden van Rajoy: zag je ooit zo'n grote betoging die criminelen steunt?" FT

17u56 2258 AFP De Catalaanse leider Carles Puigdemont sprak deze namiddag de betogers toe in Brussel. Ze waren met 45.000 naar onze hoofdstad afgezakt. "Aan Juncker en alle vrienden van Rajoy: heb je ooit zo'n grote betoging gezien om criminelen te steunen? Neen. Wij zijn democraten." Ook N-VA en Vlaams Belang liepen mee in de stoet.

Onder meer N-VA drukte vandaag haar steun uit voor de Catalaanse betogers. Zij trokken naar Brussel en riepen de Europese instellingen op om niet langer afzijdig te blijven in de Catalaans-Spaanse crisis. “Het recht op zelfbeschikking moet gerespecteerd worden”, klinkt het.

"Vandaag zijn we allemaal Catalanen. We sluiten ons aan bij hun vreedzaam protest tegen het Europese stilzwijgen en de Spaanse repressie", aldus Europees Parlementslid Mark Demesmaeker, Kamerlid Peter Luyckx en Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck - allen N-VA - in een persbericht. "De manier waarop de Europese instellingen en Madrid deze crisis aanpakken gaat in tegen alle democratische waarden die we in de Europese Unie zouden moeten delen. Hopelijk dringt die boodschap vandaag ook door tot in het Berlaymontgebouw, waar de Europese Commissie zetelt. Europa moet een dialoog tussen Catalonië en Spanje mogelijk maken."

Avui som tots Catalans!

Vandaag zijn we allemaal Catalanen!#7D pic.twitter.com/azsIxh1JOk Sander Loones(@ SanderLoones) link

Luyckx benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat er anno 2017 politieke gevangenen in Europa opgesloten zitten. "Waar blijft in godsnaam de verontwaardiging? Wanneer veroordeelt Europa eindelijk de opsluiting van Catalaanse leiders en democratisch verkozen politici?", vraagt hij zich af. "Het is hoog tijd dat de democratische waarden zwaarder doorwegen dan politieke lidkaarten. De Spaanse premier Rajoy krijgt rugdekking."

Een grote delegatie N-VA'ers liep mee tussen de Catalanen. Onder hen ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was erbij, net als een vijftigtal andere leden van de partij. Van Grieken sprak over "een echt kippenvelmoment". "Kleine volkeren moeten elkaar steunen", zei hij.

De Catalaanse leider, Carles Puigdemont - met opvallende gele sjaal - sprak de betogers en sympathisanten deze namiddag toe. "Europa mag geen schrik hebben om de fundamentele democratische waarden te verdedigen", zei hij. "Catalonië wil verder als een democratisch land. We gaan ons hiervoor verder vredevol inzetten in het hart van Europa."

45.000 betogers

In het Jubelpark hadden rond 11 uur deze voormiddag al enkele duizenden Catalanen verzameld. Die menigte dikte later nog aan. Rond 11.30 uur vertrok de massa door de straten van Brussel, onder politiebegeleiding. De betogers arriveerden rond 15.30 uur op het Jean Reyplein. Het volledige parcours werd een tijdlang helemaal afgesloten voor verkeer. De organisatie verwachtte aanvankelijk 20.000 mensen, maar volgens een telling van de politie zijn er zeker 45.000.

📢 Comptage officiel de la #manifestation des #catalans à #Bruxelles ➡️ 45 000 manifestants

📢 Officiële telling van de #betoging van de #catalanen te #Brussel ➡️ 45 000 betogers#RoadToBrussels #OmplimBrussel·les #roadtobrusselas #OmplimBruselles pic.twitter.com/S5IvYfL9xe PolBru(@ zpz_polbru) link

Protesters march down Rue de la Loi in downtown Brussels chanting for Catalonia's independence #Catalonia #CataloniaIndependence #mubxl pic.twitter.com/llUslN45ey Isabella Alves(@ IsabellaAlves96) link

BELGA Het Jubelpark in Brussel, decor voor de 'Europe: Wake up! Let's stand up for democracy'-protestmars.

Mark Baert Ook Carles Puigdemont loopt met de betogers mee.

Marc Baert Een klein tegenprotest: enkele vrouwen hebben Spaanse vlaggen opgehangen aan een balkon langs het parcours.