Publieke hoorzitting met prins Laurent op 21 maart ep

08 maart 2018

20u26

Bron: Belga 0 Prins Laurent of zijn advocaat zullen op woensdag 21 maart om 10 uur hun standpunt over de mogelijke inhouding van een deel van zijn dotatie publiek kunnen uiteenzetten. Dat werd vandaag beslist tijdens de installatievergadering van de ad hoc commissie, die zich over de inhouding moet buigen.

De advocaat van de prins gaat de sanctie – een vermindering van 15 procent van de dotatie – in de commissie aanvechten. De fracties mogen zelf kiezen wie ze naar de commissie sturen. Kamervoorzitter Bracke zal de commissie voorzitten.

De regering stelde aan de Kamer voor om 46.000 euro op de jaarlijkse dotatie van Laurent in te houden. De prins was zonder toestemming naar een feest van het Chinese leger geweest en kreeg daarvoor een sanctie. Maar het was niet meteen duidelijk hoe en in welke commissie de parlementsleden over het voorstel zouden stemmen. Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, had immers gevraagd om zijn cliënt te mogen verdedigen én wilde dat niet achter gesloten deuren doen.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) won juridisch advies in. De Conferentie van Kamervoorzitters beslist nu dat de zitting openbaar zal zijn. De fracties kiezen zelf wie ze naar de zitting sturen. De stemming zal wel geheim zijn.

Het verslag van de zitting zal drie dagen voor de plenaire vergadering waarop de uiteindelijke beslissing valt, aan alle parlementsleden ter inzage worden gegeven. Tijdens die plenaire vergadering, die ook openbaar zal zijn, krijgt elke fractie twee minuten spreektijd. De stemming zal ook hier geheim zijn.

Wie zetelt in deze nieuwe commissie?

Voor Open Vld zal fractieleider Patrick Dewael in de commissie zetelen. “En dus niet Luk Van Biesen die zich eerder al kritisch uitliet over Laurent.” Daarmee schikt de partij zich naar het advies van een advocatenkantoor, om geen parlementsleden naar de commissie te sturen die zich eerder al kritisch over het gedrag van Laurent hebben uitgelaten. De juristen waarschuwden dat de prins dat zou kunnen aangrijpen om zijn sanctie aan te vechten bij de Raad van State. N-VA stuurt koningscritici Peter De Roover, Peter Buysrogge en justitiespecialiste Kristien Van Vaerenbergh. Groen beslist pas morgen. Wie zal zetelen voor de andere partijen is nog niet duidelijk. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zal de commissie voorzitten.